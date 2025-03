Sean Brady dá show e finaliza Leon Edwards na luta principal do UFC Londres

O norte-americano Sean Brady finalizou Leon Edwards na luta principal do UFC Londres, evento realizado neste sábado (22) na O2 Arena. Com o triunfo, o lutador de 32 anos deu um passo importante rumo ao cinturão dos meio-médios (77 kg) do evento uma vez que, agora com três triunfos seguidos, pode brigar pela chance de disputar o título com o vencedor do duelo entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.

Melhor desde o início, Brady abusou das quedas e controlou as ações em todos os quatro assaltos disputados. Especialista em jiu-jitsu, o americano alternou pegadas pelas costas, montadas e tentativas de finalizações, que obrigaram o ex-campeão a jogar na defensiva na maioria do confronto.

No quarto assalto, Edwards não conseguiu escapar do estrangulamento e deu os três tapinhas em sinal de desistência, naquela que foi a sua segunda luta seguida na organização. Aos 33 anos, o jamaicano naturalizado inglês não vence uma disputa desde dezembro de 2023.

A Luta

A luta começou com os dois atletas trocando golpes no centro do cage. Na metade do primeiro assalto, Brady acertou forte golpe no rosto de Leon e, a partir daí, intensificou seu ritmo, variando entre golpes em pé e clinch para confundir o inglês. Já na parte final do round, Sean colocou sua estratégia em prática e tentou uma queda contra a grade, mas Leon reverteu a posição e terminou por cima.

No segundo round, Sean Brady conseguiu levar Leon ao solo e passou a dominá-lo. Em determinado momento, ele controlou o combate no centro do octógono, pegou as costas de Edwards e aplicou socos e cotoveladas em um indefeso ex-campeão, que ainda precisou se defender de uma kimura nos segundos finais. Este round foi marcado pelo domínio amplo do americano, que terminou com 38 golpes aplicados contra zero do rival.

Na terceira etapa, Brady manteve a dinâmica do assalto anterior e continuou castigando Edwards no solo com seu jiu-jitsu e ground and pound. Nos minutos finais, Leon tentou levantar e buscar a grade, mas Sean manteve o controle até o final, anotando 58 golpes significativos contra apenas três do adversário.

O início do quarto round seguiu com o mesmo roteiro: domínio absoluto de Brady no chão. Desta vez, o norte-americano passou a guarda e encaixou um justo estrangulamento, que deu números finais ao confronto e silenciou a torcida na 'O2 Arena', em Londres.

Carlos Ulberg supera Blachowicz

No coevento principal do UFC Londres, Carlos Ulberg venceu Jan Blachowicz por decisão unânime após três rounds em uma luta sem grandes emoções. Após o combate, o neozelandês não perdeu tempo e pediu para disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), mencionando um possível confronto contra Magomed Ankalaev.

Este duelo marcou o retorno de Blachowicz ao octógono depois de um hiato de mais de um ano devido a uma lesão no ombro do polonês. Apesar de ter começado melhor, o ex-campeão do UFC foi superado pelo maior volume de golpes de Ulberg nos rounds finais, acumulando assim sua segunda derrota consecutiva. Com o resultado, Carlos Ulberg alcançou sua oitava vitória seguida no evento.

A Luta

A luta começou com Blachowicz controlando o centro do octógono e utilizando chutes para manter a distância. Essa estratégia foi eficaz para reduzir a explosão de Carlos Ulberg, conhecido por seu estilo agressivo. No final do primeiro round, o neozelandês já demonstrava incômodo com os ataques do polonês e evitava a luta franca.

No segundo assalto, os atletas aumentaram um pouco o ritmo, trocando chutes baixos. E embora Blachowicz tenha acertado bons golpes no rosto do rival nos momentos finais, Ulberg foi quem desferiu os ataques mais significativos ao longo do round.

No terceiro e último assalto, ambos continuaram apostando nos low kicks. O ponto alto desta etapa foi um cruzado limpo aplicado por Ulberg em Blachowicz. Por sua vez, o polonês tentou uma queda, mas sem sucesso, além de acelerar o ritmo no final - o que não foi o bastante para reverter o resultado a seu favor.

Confira os resultados do UFC Londres

Sean Brady finalizou Leon Edwards no 4° round;

Carlos Ulberg venceu Jan Blachowicz por decisão unânime;

Kevin Holland venceu Gunnar Nelson por decisão unânime;

Alexia Burguesinha finalizou Molly McCann no 1º round;

Chris Duncan finalizou Jordan Vucenic no 2º round;

Nathaniel Wood venceu Morgan Charriere por decisão unânime;

Chris Padilla venceu Jai Hebert por decisâo dividida;

Loner'er Kavanagh venceu Felipe "Detona" por decisão unânime;

Marcin Tybura venceu o inglês Mick Parkin por decisão unânime;

Christian Leroy Duncan venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime;

Shauna Bannon finalizou Puja Tomar no 1º round;

Caolan Loughran venceu Nathan Fletcher por decisão dividida;

Kauê Fernandes venceu Guram Kutateladze por decisão unânime.