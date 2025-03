Rodada NBA: Com show de Kevin Durant, Suns impõe 4ª derrota seguida dos Cavaliers

Diversos jogos agitaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta sexta-feira. Com grande atuação de Kevin Durant, o Phoenix Suns venceu o Cleveland Cavaliers, por 123 a 112, no Footprint Center.

Durant terminou a partida com 42 pontos, seis rebotes e oito assistências. O armador Devin Booker também se destacou, com 17 pontos, dois rebotes e dez assistências. Por outro lado, Darius Garland foi o cestinha dos Cavaliers, com 18 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Donovan Mitchell não teve uma partida produtiva, com apenas sete pontos, quatro rebotes e três assistências.

Com o resultado, o Phoenix Suns, que venceu a terceira partida seguida, subiu para a 10ª posição da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 37 derrotas. O Cleveland Cavaliers, por sua vez, perdeu o quarto jogo seguido, mas segue na liderança do Leste, com 56 vitórias e 14 derrotas.

Os Cavaliers voltam à quadra neste domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visitam o Utah Jazz, no Delta Center. Os Suns recebem o Milwaukee Bucks na próxima segunda-feira, às 23 horas, no Footprint Center.

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Ainda nesta sexta-feira, o Los Angeles Clippers derrotou o Memphis Grizzlies, por 128 a 108, no Intuit Dome. James Harden comandou a vitória com 30 pontos, quatro rebotes e nove assistências. Kawhi Leonard ainda anotou 23 pontos, dez rebotes e quatro assistências.

Sem Ja Morant em quadra, Jaren Jackson Jr. comandou o ataque, com 23 pontos, dois rebotes e uma assistência.

Com a vitória, os Clippers, que conquistaram a quinta vitória consecutiva, seguem na 7ª posição da Conferência Oeste, com 40 vitórias e 30 derrotas. Por outro lado, os Grizzlies permanecem na 5ª colocação do Oeste, com 43 vitórias e 28 derrotas.

O Los Angeles Clippers volta à quadra neste domingo, às 22 horas, quando recebe o Oklahoma City Thunder, no Intuit Dome. O Memphis Grizzlies visita o Utah Jazz na próxima terça-feira, às 22 horas, no Delta Center.

Confira todos os resultados da NBA nesta sexta-feira

Utah Jazz 99 x 121 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 141 x 106 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 134 x 93 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 128 x 109 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 128 x 120 Philadelphia 76ers

Miami Heat 98 x 102 Houston Rockets

Dallas Mavericks 123 x 117 Detroit Pistons

Washington Wizards 105 x 120 Orlando Magic