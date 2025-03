República Tcheca vence as Ilhas Faroé na estreia das Eliminatórias Europeias

A República Tcheca venceu as Ilhas Faroé por 2 a 1, neste sábado, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, na Malsovická Aréna. Patrik Schick marcou para os mandantes, enquanto Vatnhamar balançou as redes para os visitantes.

Com a estreia positiva, a República Tcheca ocupa a segunda colocação do Grupo L. Do outro lado, as Ilhas Faroé em quarto. A chave ainda possui Montenegro, Gibraltar e o perdedor de França e Croácia na Liga das Nações.

A República Tcheca volta a campo nesta terça-feira, contra Gibraltar, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Do Algarve. No mesmo dia e horário, as Ilhas Faroé enfrentam Montenegro, Stadion Kraj Bistrice. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada das Eliminatórias.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após escanteio de Cerv, Patrik Schick subiu mais alto que a defesa adversária e testou para o fundo do gol.

Já aos 38 da etapa complementar, as Ilhas Faroé empataram com Vatnhamar. O meia aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol.

Dois minutos depois, Patrik Schick colocou a República Tcheca de novo na frente do placar. Zeleny cruzou a bola em direção à área e o camisa 10 cabeceou para balançar as redes.