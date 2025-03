Presidente da Gaviões sobre Ronaldo comprar Corinthians: 'Não, obrigado'

O presidente da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, rejeitou a possibilidade de o ex-jogador Ronaldo Fenômeno comprar o Timão, caso ele vire SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Em comentário em uma publicação de página dedicada ao Corinthians no Instagram, Alexandre Domênico, conhecido como Ale, afirmou: "Não, obrigado". O post abordava declaração de Ronaldo Fenômeno sobre possibilidade de comprar o Timão.

???? | Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, respondeu Ronaldo Fenômeno, que afirmou que compraria o Corinthians caso o clube virasse SAF: "Não, obrigado."



O que aconteceu

Em entrevista ao Charla Podcast, Ronaldo declarou que gostaria de comprar o alvinegro paulista em caso de SAF: "O dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou o comprador".

Além disso, o ex-jogador e agora empresário detalhou como seria a organização do clube caso fosse gestor do Timão:

Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer, envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e é só olhar para frente com orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro. E organizado vai faturar mais ainda.

SAF fora dos planos corinthianos

A possibilidade de transformar o clube em SAF também é rejeitada pela atual direção do Corinthians. O presidente Augusto Melo diz ser "completamente contra" a mudança.

O dirigente do Timão acredita que a dívida do clube é "pagável" e que uma "gestão honesta" seria suficiente para resolver as dificuldades financeiras do time, que hoje acumula um déficit que ultrapassa R$2 bi.

Recentemente, o divulgou o cronograma do plano de pagamentos do Regime Centralizado de Execuções (RCE), enviado à Justiça em fevereiro.

Os clubes sob o comando do Fenômeno

Atualmente, Ronaldo Fenômeno é dono do Real Valladolid, da Espanha, time que adquiriu em 2018. Em dezembro de 2021, ele adquiriu a SAF do Cruzeiro e levou a equipe de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Em maio do ano passado, vendeu suas ações no clube mineiro.