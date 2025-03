Por que volta de meia é esperança no Palmeiras por virada em Dérbi decisivo

O retorno do meia Maurício ao time do Palmeiras pode ser um ingrediente importante para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Só a vitória interessa para o Alviverde.

Por que volta de Maurício é importante

O meia completou um mês fora dos gramados e ainda é o artilheiro do time no ano com 5 gols (ao lado de Estêvão). Maurício sentiu uma lesão no ombro no clássico contra o São Paulo, no dia 16 de fevereiro, e só disputou 8 partidas no ano (no Choque-Rei ele só ficou em campo por 4 minutos).

Com Maurício em campo, o Palmeiras fez seus melhores jogos na temporada. O meia se destacou na função de falso 9 nos jogos contra o Guarani (vitória por 4 a 1), contra o Corinthians (empate por 1 a 1) e Inter Limeira (vitória por 3 a 0) e marcou um gol em todos eles. Na avaliação da direção e da comissão técnica, o desempenho do Dérbi foi muito bom, e o resultado foi um detalhe.

Maurício se destacou em ponto que Abel tem reclamado nas últimas coletivas. O Palmeiras tem falhado na eficácia, e Maurício tem números que vão contra isso em 2025: ele marca um gol a cada 111 minutos e tem média de 0,9 chute no gol por jogo (e o Alviverde está entre os times que mais erra finalizações no Paulistão, mesmo criando muito). Os números são do Footstats.

O jogador fez Abel encontrar uma nova forma do Palmeiras jogar em 2025. O Palmeiras teve raros desempenhos convincentes na atual temporada, mas quando teve Maurício como falso 9 e um centroavante ao lado (como foi contra a Inter de Limeira), conseguiu um desempenho bem animador (foram 17 chutes e 6 no gol naquele jogo). O problema é que no grande teste, contra o São Paulo, o meia se lesionou.

Além disso, Raphael Veiga não vive bom momento, e a volta de Maurício pode deixar o camisa 23 menos sobrecarregado. Na coletiva após a derrota no Dérbi, Abel Ferreira disse que o time precisa mais de Veiga.

Futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nestes jogos, mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio-campo foram melhores e na eficácia. Abel Ferreira

Palmeiras e Corinthians fazem o segundo jogo da final do Paulistão na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e pode empatar para ser campeão. Uma vitória palmeirense por um gol de vantagem leva a disputa para os pênaltis.