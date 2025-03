Pedro Raul marca, Ceará empata com o Fortaleza e vira o maior campeão do Cearense

O Ceará é campeão cearense pela 47ª vez. Neste sábado, a equipe empatou com o Fortaleza por 1 a 1 na Arena Castelão e conquistou o título estadual de maneira invicta pelo segundo ano consecutivo. O Leão do Pici saiu na frente com Lucas Sasha, mas Pedro Raul, ex-Corinthians, deixou tudo igual para o Vozão.

O time comandado por Léo Condé já havia vencido a partida de ida da decisão, por 1 a 0. Nesta tarde, mesmo com um a mais em campo, o Vovô viu o rival igualar o placar agregado e, momentaneamente, levar a final para os pênaltis. O gol de Pedro Raul, no entanto, garantiu o troféu.

Com a 47ª conquista do Cearense, o Ceará passa à frente do Fortaleza e se torna o maior campeão estadual, abrindo uma taça de vantagem para o rival. Os dois finalistas estavam empatados com 46 títulos.

A equipe tem poucos dias para festejar o triunfo, uma vez que volta a campo já na próxima quarta-feira. Às 19h (de Brasília), o Ceará enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Fortaleza, por sua vez, recolhe os cacos e se prepara para receber o CRB, também pela Copa do Nordeste. O duelo na Arena Castelão está marcado para quarta-feira, às 21h30.

O jogo

O início do clássico foi truncado e de poucas oportunidades. O Fortaleza, tentando reverter a vantagem do rival, só conseguiu levar perigo pela primeira vez aos 18 minutos. Marinho recebeu na direita e cruzou na área para Lucero, que desviou de cabeça e acabou mandando para fora.

O Leão do Pici encontrou dificuldades para furar a marcação do Ceará, que fazia bom trabalho em conter os ataques dos visitantes. O time de Vojvoda voltou a assustar o Vozão aos 41 minutos, em chute de Pikachu que passou perto do gol defendido por Bruno Ferreira.

Nos acréscimos do primeiro tempo, foi a vez do Ceará assustar João Ricardo. Mugni cobrou escanteio na medida para Marllon, que cabeceou para o chão e viu a bola passar raspando a trave.

A missão do Fortaleza ficou ainda mais difícil aos cinco minutos da etapa final, quando Gastón Ávila foi expulso. O jogador deu uma entrada dura em Fernando Sobral e recebeu o cartão vermelho direto.

No entanto, mesmo com um a menos, o Leão do Pici conseguiu abrir o placar aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Tinga desviou de cabeça e encontrou Lucas Sasha, que dominou, girou e bateu no canto para balançar as redes. O tento inicialmente foi anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu o validou o lance.

A equipe visitante, porém, não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo. Aos 26 minutos, Fabiano cruzou na área e Pedro Raul, de cabeça, deixou tudo igual. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo das redes do goleiro João Ricardo.

O Ceará quase conseguiu a virada no fim da partida, aos 43 minutos. Guilherme recebeu cruzamento na área e testou firme, mas a bola explodiu no travessão.