Campeão da Copa do Brasil há 20 anos renasce na 4ª divisão: 'Ia acabar'

O Paulista comemora o aniversário de duas décadas do título da Copa do Brasil 2005 — o mais importante de sua história — enquanto se reconstrói e engatinha para renascer no futebol após quase fechar as portas.

Saindo do fundo do poço

O time de Jundiaí, no interior de São Paulo, viveu queda abrupta após o título da Copa do Brasil em 2005. O clube não disputa uma divisão nacional desde 2009 e, atualmente, está na Série A4 do Campeonato Paulista. O cenário já foi pior: o Galo da Japi estava na quinta divisão estadual no ano passado.

Durante o período, o clube foi afetado por uma grave crise financeira, e o processo de recuperação é lento. A chapa "O Resgate do Paulista Futebol Clube" comanda a instituição desde 2020 — Rodrigo Peterneli foi o presidente entre 2020 e 2024, e Raphael Donadell assumiu em 2025. A ideia é reconstruir o clube de dentro para fora.

A gente começou a tratar o Paulista como uma empresa que não dava resultado. Sabíamos que o produto futebol, que é o principal, o que todo mundo quer, ia demorar um pouco a sair com excelência. Se não fossem resolvidas essas outras prioridades, o clube ia fechar, acabar. Raphael Donadell, atual presidente do Paulista, ao UOL

O sofrimento do clube nos últimos anos tem sido acompanhado pelos ídolos do passado. Boa parte do grupo campeão da Copa do Brasil de 2005 ainda acompanha os passos do Paulista.

Nós [ex-jogadores] falamos muito sobre. É triste ver o Paulista no estado que chegou, na A4 do Paulistão. É frustrante para eles [torcedores] verem, assim como nós ex-jogadores, que participamos do momento de glória do Paulista. Não há que acusar ou culpar ninguém, há que refletir o motivo disso acontecer e tentar encontrar o caminho das vitórias, da reorganização. O Paulista não merecia. Rafael Bracali, goleiro do título em 2005

Jogadores do Paulista comemoram o título da Copa do Brasil de 2005 Imagem: Ana Carolina Fernandes/Folha Imagem

O Paulista investiu em parcerias. Entre elas, acertou com o Palmeiras a liberação do estádio Dr. Jayme Cintra para a utilização do time feminino do Verdão. Em contrapartida, o Alviverde ajudou a reformar o gramado. A decisão gerou controvérsia com a torcida. Além disso, a diretoria optou por investir menos em jogadores e mais nas reformas dos vestiários e alojamentos, por exemplo.

O Paulista está próximo de oficializar a venda das ações à EXA Capital, companhia de investimentos. O processo começou em 2022, com a aprovação do Conselho de Administração. A empresa demonstrou interesse em agosto de 2023, teve a aprovação de sócios-contribuintes do clube em novembro de 2024 e já vem renegociando com os credores para, depois, assinar o contrato.

Planos para o futuro

O Paulista faz boa campanha na Série A4 do Paulistão. Um dos líderes do campeonato desde as primeiras rodadas, o Galo da Japi está confirmado nas quartas de final da competição — os dois finalistas sobem para a A3.

O clube poderá jogar a Copa Paulista deste ano. A vaga no mata-mata da A4 credenciou o time a disputar a outra competição estadual — ela dá ao campeão o direito de escolher uma vaga na Série D do Brasileirão ou na Copa do Brasil. O vice fica com a outra.

A atual diretoria tem metas definidas para os próximos cinco anos: chegar à elite do Paulistão e à Série B do Brasileirão. A Copa do Brasil de 2005 é usada como parâmetro para isso.

A régua é a Copa do Brasil [de 2005], o Paulista estar de volta na elite do estadual e, no mínimo, jogar na Série B do Brasileiro. É a nossa régua, onde o clube já chegou. Se ele já chegou lá atrás, ele pode chegar novamente. Rodrigo Peterneli, ex-presidente do Paulista

A gente ainda pode tentar fazer algo inédito: um acesso na Série A do Brasileiro. Seria uma coisa extraordinária, de levar Jundiaí, o Paulista, essa torcida a uma Série A. Raphael Donadell

Raphael Donadell (à dir.) e Rodrigo Peterneli (à esq.), atual presidente e ex-presidente do Paulista, respectivamente Imagem: JP Fotos Sports/Paulista FC

Copa do Brasil na Festa da Uva

O Paulista preparou ações para comemorar as duas décadas do maior título da sua história. Entre elas, está a presença de um patch na camisa da atual temporada.

O clube aproveitou a tradicional festa de Jundiaí para isso. Entre janeiro e fevereiro, a Festa da Uva recebeu, além dos mais de 300 mil visitantes, a presença do troféu da Copa do Brasil 2005 e jogadores que fizeram parte da campanha histórica.

Em paralelo, um jogo comemorativo vem sendo planejado. A ideia partiu do ex-goleiro Rafael Bracali. Em 2015, ele organizou a partida dos 10 anos e, agora, apesar de viver na Armênia, onde é diretor esportivo do Ararat, tenta arrumar agenda com os ídolos do time de 2005 para o evento.

Nós fizemos o jogo dos 10 anos de campeão da Copa do Brasil jogo e esse ano vamos para os 20 anos. Se não for no meio do ano, que seja no fim do ano, que é quando eu tenho mais tempo. Rafael Bracali

O Paulista ainda planeja fazer outras comemorações. Mas por enquanto é segredo. O que não é segredo é que o clube quer resgatar o orgulho do torcedor de Jundiaí.

Camisa do Paulista tem patch comemorativo dos 20 anos do título da Copa do Brasil Imagem: JP Fotos Sports/Paulista FC

Linha do tempo do Paulista a partir de 2005