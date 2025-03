Palmeiras x Red Bull Bragantino: saiba onde assistir à primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino

A equipe feminina do Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro feminino neste sábado, contra o Red Bull Bragantino. O duelo da primeira rodada da competição está marcado para acontecer às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

No Brasileiro feminino do último ano, o time de Bragança Paulista acabou caindo nas quartas de final, quando foi eliminado pelo Corinthians. O Palmeiras, por sua vez, deu adeus ao torneio na fase seguinte, na semi, também frente ao Alvinegro.

Onde assistir?

O duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino terá transmissão do canal TV Brasil.

Fala com a gente, Paredão ? Amanhã, às 21h, na Arena Barueri, as Palestrinas fazem a sua estreia no @BRFeminino e o apoio da #FamíliaPalmeiras é essencial! Sócio @avantipalmeiras tem direito a meia-entrada ? https://t.co/hzT41Uooqk pic.twitter.com/z2KbPqvNVo ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 21, 2025

Retrospecto

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo Campeonato Paulista, em setembro do último ano, e o Alviverde venceu por 1 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Ao todo, Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em sete oportunidades: são três vitórias alviverdes, dois empates e duas derrotas.

Regulamento

O torneio conta com 16 times participantes, que se enfrentam em turno único na fase de grupos. As oito equipes com melhor pontuação avançam para as quartas de final, que é decidida em confrontos de ida e volta, assim como a semifinal e a final.

Além de Palmeiras, disputam o Brasileirão Feminino A1 o América-MG, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Instituto 3b, Internacional, Juventude, Real Brasília, Red Bull Bragantino, São Paulo e Sport