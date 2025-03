Palmeiras folga após jogo-treino em preparação para final do Paulista durante a data Fifa

O Palmeiras ganhou um dia de descanso, neste sábado, em meio à data Fifa depois de realizar um jogo-treino contra a Mauaense. A equipe palmeirense se prepara para disputar a segunda final do Campeonato Paulista, programada para acontecer na próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A delegação se reapresentou na quarta-feira, quando deu início à preparação para a final do Estadual. Na última sexta, o time realizou um jogo-treino na Academia de Futebol e venceu os dois períodos de 35 minutos. O primeiro por 3 a 0, com gols de Allan e Flaco López (duas vezes), e o segundo por 3 a 1, com tentos de Thalys (duas vezes) e Luighi.

Nesse período, o técnico Abel Ferreira tem comandado treinos sem Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (Uruguai), todos convocados pelas respectivas seleções para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta data Fifa de março.

Palmeiras ?? Gatorade Ao lado da nossa parceira, realizamos testes de hidratação em nossos atletas. Assista completo ? https://t.co/WMbh7EOnsV pic.twitter.com/GZXSEYECMF ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 22, 2025

Ainda, na última sexta-feira, o Verdão perdeu mais uma peça. O goleiro Weverton foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e se junta à delegação brasileira para se preparar para o jogo contra a Argentina, marcado para acontecer na terça-feira, no Monumental de Núñez.

A equipe alviverde aproveita esse período para recuperar seus lesionados. O meio-campista Mauricio já deu início ao processo de transição física depois de passar por cirurgia no ombro direito. O atleta pode vir a ser reforço para a decisão. Enquanto o lateral Marcos Rocha se recupera de uma lesão na coxa, sofrida no primeiro jogo.

No momento, encontram-se no Departamento Médico também o zagueiro Gustavo Gómez, (lesão no joelho direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras acabou perdendo o primeiro jogo da final contra o Corinthians, por 1 a 0, no Allianz Parque. Para buscar o inédito tetracampeonato, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença ou pelo menos por apenas um para levar a decisão para os pênaltis.