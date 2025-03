Palmeiras estreia no Brasileirão feminino com empate sem gols contra o Red Bull Bragantino

O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro feminino neste sábado, contra o Red Bull Bragantino. Em duelo disputado na Arena Barueri, as equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Com este resultado, os times somam apenas um ponto cada uma e ficam entre as primeiras cinco colocadas. O Bahia é o líder, com três pontos.

As Palestrinas voltam a campo na quarta-feira, quando enfrenta o América-MG, pela segunda rodada. A partida acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Bragantino recebe o Internacional, às 17 horas, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

O jogo

Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram um primeiro tempo bem movimentado, com chances para ambos os lados. Aos 15 minutos, Thayslane avançou pela esquerda e bateu cruzado para o gol para defesa de Natascha. As Palestrinas responderam na sequência, em contra-ataque Laís Estevam invadiu a área, driblou a marcação, mas pecou na finalização e carimbou a zaga.

Aos 19, Natascha salvou o Verdão em uma arrancada do Bragantino e interceptou o lance antes da finalização, dentro da área. Cerca de cinco minutos depois, as Palestrinas fizeram boa jogada pela esquerda, Soll cruzou na área, Lais Estevam chegou de frente para o gol, finalizou, mas mandou para fora. Aos 22, Yoreli levantou a bola na área e Lais, tentou cabeceou, mas não pegou em cheio. Pouco depois, pelo lado do Bragantino, Débora cabeceou e viu Natascha defender.

No início do segundo tempo, o Verdão começou pressionando e teve duas boas chances logo no começo. Primeiro, depois de cobrança de escanteio, Pati Maldaner bateu para o gol de dentro da área e Débora desviou. Na sequência, Amanda Gutierres ficou com a sobra, soltou a pancada e viu a bola desviar na defesa e ir para fora.

O duelo seguiu brigado, mas ambos os times tiveram dificuldades para concluir ao gol. Aos 30 minutos, Brena Carolina chegou na área, bateu cruzado e viu Stella antecipar para fazer o corte. Quatro minutos depois, Tainá Maranhão arriscou uma pancada de fora e mandou perto do ângulo de Thalya. Aos 40, Isadora fez bom corte na tentativa de Pâmela dos Santos.

Na reta final, o time de Bragança Paulista pressionou e deu trabalho para a defesa alviverde. As Palestrinas também tiveram uma última chance na bola parada na reta final, mas não conseguiram tirar o zero do placar.