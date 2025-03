Organizada rebate declaração de Ronaldo sobre comprar o Corinthians: "Não está à venda"

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota oficial neste sábado e rebateu uma recente declaração de Ronaldo Fenômeno sobre a possibilidade de comprar o clube, caso ele se torne SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Durante participação no Charla Podcast, na última sexta-feira, o ex-jogador e agora empresário disse que gostaria de adquirir o Timão e contou como tentaria reerguer o clube financeiramente. Campeão paulista e da Copa do Brasil pela equipe, em 2009, ele atualmente é dono do Real Valladolid, da Espanha, e já esteve à frente do Cruzeiro, inclusive ajudando a Raposa a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

"O dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador. Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar para frente com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro, fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda", disse Ronaldo.

A Gaviões da Fiel, então, se manifestou e disse que o Corinthians "não está à venda". A uniformizada acredita que o time não precisa ser vendido para ser bem administrado e diz que a possibilidade de transformação em SAF vai contra a "essência popular" da instituição.

"Ronaldo, o Corinthians não está à venda. Lamentamos que, mais uma vez, em uma reta final de campeonato, surjam notícias que tentam tumultuar o ambiente, colocando corintiano contra corintiano quando se trata de assunto SAF. Temos ciência de que o clube precisa de profissionalização para superar sua atual situação econômica, mas ter um dono não ajudaria em nada. O Corinthians não precisa ser vendido para ser bem administrado", escreveu a organizada.

"A possibilidade de transformar o clube em uma SAF vai contra sua essência popular. O Corinthians nasceu do povo e deve permanecer sob o controle de sua torcida, sem virar mercadoria nas mãos de investidores. A Gaviões da Fiel Torcida é radicalmente contrária a qualquer tentativa de venda do Corinthians e jamais irá permitir tal feito. O clube não pertence a empresários ou gestores momentâneos, mas sim à sua imensa nação de torcedores, que carregam o time no peito e na arquibancada há mais de um século. A luta para manter o Corinthians como um clube associativo é inegociável", acrescentou.

O que pensa o Corinthians?

A atual diretoria do Corinthians também rejeita a possibilidade de transformar o clube em uma SAF. O atual presidente, Augusto Melo, chegou a dizer que o Timão não será vendido enquanto ele estiver no poder.

O pensamento da gestão é que a situação financeira é delicada, mas pode ser melhor controlada. O déficit do clube é avaliado em mais de R$ 2 bilhões.

Para conter os danos, o Corinthians recentemente divulgou o plano de pagamentos do Regime Centralizado de Execuções (RCE), apresentado à Justiça em fevereiro. A meta é quitar quase R$ 400 milhões, parte da dívida cível e trabalhista, pelos próximos dez anos.

Veja abaixo, na íntegra, a nota divulgada pela Gaviões:

