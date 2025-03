Neymar tira sandália e bate pênaltis em amistoso da Fúria; veja vídeo

Neymar foi até um amistoso da Fúria em Santos hoje e bateu o "pênalti do presidente".

Neymar compareceu ao jogo preparatório da Fúria contra o Nova União. O time de fut7 presidido pelo astro e Cris Guedes venceu o Nova União por 11 a 4.

A Kings League tem o "pênalti do presidente", e Neymar não deixou de bater. Ele tirou a sandália, converteu a penalidade descalço e disse que ficou mais nervoso do que em jogos oficiais.

Após o amistoso, o craque ainda desafiou os goleiros da Fúria a defender suas penalidades e converteu todas.

Neymar treinou pela manhã no Santos antes de ir até o amistoso da Fúria na mesma cidade.

Ele está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda e deve enfrentar o Vasco, dia 30, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

Neymar já treina em campo e com bola no CT Rei Pelé, mas ainda sem contato com os companheiros. Ele deve ser liberado para trabalhar normalmente com o técnico Pedro Caixinha entre segunda e terça-feira da próxima semana.