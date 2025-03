Jogo de João tem troca de quadra de última hora e alvoroço de brasileiros

O palco do jogo de João Fonseca pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami foi alterado de última hora e causou alvoroço entre fãs brasileiros no local.

O que aconteceu

A partida de João contra o francês Ugo Humbert estava inicialmente marcada para a Grandstand, segunda principal quadra do evento. O jogo estava previsto para começar a partir das 18h (de Brasília), após o duelo entre Draper e Mensik.

No entanto, o palco foi mudado para a quadra principal de última hora e pegou a torcida de surpresa. A troca foi feita por volta das 17h, durante o segundo set da partida que antecederia a de João, sem nenhuma explicação.

Muitos brasileiros já estavam nas arquibancadas da Grandstand e tiveram que correr para o Stadium. Os fãs que já tinham pegado seus lugares começaram a sair em massa do local, deixando a quadra vazia no meio de Draper x Mensik. A torcida ficou insatisfeita com a troca e teve até vaia.

A mudança também afetou os torcedores na questão dos ingressos. A entrada para os duelos da Grandstand não é a mesma da quadra principal. Por isso, a organização cobrou US$ 10 (R$ 57), além do que já havia sido pago, para efetuar a migração do tíquete, de acordo com a transmissão da ESPN.

Com a troca, o jogo teve seu início antecipado e já está sendo disputado. O carioca de 18 anos revê o algoz, número 20 do ranking, que o derrotou na Copa Davis em fevereiro.

Brasileiros formavam filas para entrar na quadra e tiveram que se deslocar rapidamente para o novo palco. O motivo da mudança não foi informado pela organização do torneio.