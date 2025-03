Miguelito não repete sucesso da seleção e é emprestado pelo Santos sem deslanchar no profissional

Na tarde da última sexta-feira, o Santos finalizou o empréstimo do boliviano Miguel Terceros, o Miguelito, ao América-MG. O meia-atacante de 20 anos foi anunciado pelo perfil oficial do Coelho nas redes sociais e assinou com o clube mineiro até o fim da atual temporada.

Miguelito deixará o Peixe sem ter conseguido deslanchar no profissional da equipe, pelo menos até o momento. O jovem enfrentou dificuldades que impediram que ele repetisse o sucesso alcançado na seleção boliviana e não foi capaz de engrenar no time principal.

Natural de Santa Cruz de La Sierra, Miguelito passou a integrar as categorias de base do Santos em 2022. O jogador chegou para fazer parte do time sub-20 e atraiu os holofotes para si graças aos bons minutos que teve no Campeonato Paulista da categoria.

Enquanto estava no sub-20 em 2022, Miguelito foi comandado pelo ex-técnico do Santos Orlando Ribeiro. Foi justamente o treinador que, quando assumiu o time profissional interinamente naquele ano, promoveu a estreia de Miguelito na equipe principal.

O jovem estreou no profissional do Peixe no dia 10 de outubro de 2022, contra o Juventude, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o boliviano foi acionado pelo comandante aos 35 minutos da etapa final e teve pouco mais de 10 minutos em campo, sem contribuir para gols.

Já em 2023, Miguelito se adaptou e correspondeu no sub-20, com 12 gols marcados em 16 jogos, segundo dados da plataforma Ogol. Nesse período, o meia já ganhou algumas chances no time de cima, no início do ano, com o técnico Odair Hellmann. Contudo, ele sempre somava baixa minutagem, com cinco ou dez minutos. Com a chegada de Paulo Turra, o jogador perdeu espaço mais uma vez.

Foi no começo da última temporada, com o técnico Fábio Carille, que o boliviano de fato iniciou o processo de integração ao elenco profissional. Em 2024, Terceros acumulou bons números pelas equipes sub-20 e sub-23 do Santos, mas também foi pouco aproveitado na equipe principal.

Com o Santos na Série B do Brasileirão, esperava-se que Carille poderia dar mais oportunidades ao garoto - a torcida, inclusive, pedia por isso. Contudo, o ex-treinador do Peixe não enxergou desse modo. Sob seu comando, Miguelito disputou somente cinco partidas, sendo titular em apenas uma. Ao todo, foram somente 99 minutos em campo.

Com a saída de Carille no fim do ano passado e a chegada do técnico Pedro Caixinha, Miguelito torceu por uma mudança de panorama para tentar, finalmente, deslanchar na equipe de cima. E o boliviano até chegou a receber algumas oportunidades pontuais com o português.

Sob o comando de Caixinha, o jogador disputou quatro jogos: dois como titular e dois saindo do banco de reservas. Todavia, não parece ter convencido o treinador, já que foi emprestado ao América-MG. Além disso, o Alvinegro Praiano fez uma boa janela de transferências e contratou diversos atletas do meio para frente, o que deixaria Miguelito com menos espaço ainda.

Com bons números pela base do Santos, Miguelito era destaque, mas o que mais fazia a torcida do clube pedir por chances para o garoto eram as performances pela seleção da Bolívia. O meia vem sendo convocado pela seleção principal desde 2022 e conseguiu mostrar seu futebol.

Em 2024, inclusive, o atleta disputou a Copa América com a Bolívia. Já neste ano, é titular no ataque boliviano e é um dos vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco gols marcados em sete jogos.

Já na temporada pelo Santos, Miguelito somou 136 minutos em campo, mas não contribuiu para gols. Dessa forma, um empréstimo para o América-MG pode ser bom para ambas as partes. O boliviano terá novos ares e espera receber maior minutagem para voltar ao Santos e de fato ser aproveitado.

Sem Miguelito, o Santos segue a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe terá oito dias de preparação para o embate contra o Vasco, marcado para às 18h30 (de Brasília) do próximo dia 30 de março (domingo), em São Januário.