Mariana Gesteira conquista ouro e Gabrielzinho leva quarta medalha em Barcelona

Mariana Gesteira, da classe S9 (limitações físico-motoras), conquistou sua segunda medalha na etapa de Barcelona do World Series, circuito internacional de natação organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional neste sábado, ao vencer a prova dos 100m costas. Gabriel Araújo, da classe S2 (deficiências físico-motoras), também subiu ao lugar mais alto do pódio no dia ao ficar com o ouro nos 150m medley.

Gesteira, que havia sido prata nos 100m livre na competição, conseguiu a primeira colocação nos 100m costas com o tempo de 1min10s11 e 1.014 pontos, ficando à frente das espanholas Beatriz Maldonado (S9), com 1min12s65 e 962 pontos, e Nuria Soto (S9), com 1min12s91 e 956 pontos.

Outra brasileira envolvida na final, Carol Santiago (S12, deficiência visual) terminou na sexta colocação, com 1min10s00 e 887 pontos.

As provas no World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações às finais e as medalhas são definidas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

A nadadora que nasceu com Síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação do sistema nervoso central que afeta a coordenação e equilíbrio, foi medalhista de bronze nas mesmas provas (100m livre e 100m costas) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Já Gabriel Araújo subiu pela quarta vez no pódio ao conseguir a medalha de ouro nos 150m medley, com 3min22s25 e 1.054 pontos. O tempo ficou um pouco acima do seu próprio recorde mundial da disputa, de 3min15s06, feito nos Jogos de Paris 2024.

Em Barcelona, Gabrielzinho, como é conhecido, conquistou ainda medalha de ouro e bateu o recorde das Américas da prova dos 100m, e foi bronze nos 200m livre e nos 50m costas.