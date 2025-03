Kauê Fernandes domina Guram Kutateladze e emplaca 2º vitória no UFC

O lutador brasileiro Kauê Fernandes dominou as ações no duelo contra Guram Kutateladze no UFC Londres, neste sábado (22), e conquistou sua segunda vitória consecutiva no evento. O atleta foi agressivo durante os três rounds e causou danos nas duas pernas do georgiano, que saiu do combate visivelmente machucado.

Com o triunfo por decisão unânime dos jurados, o brasileiro soma duas vitórias e uma derrota na organização, que acontecceu em sua estreia no evento contra Marc Diakiese. Após a luta, Kauê - que estava sem competir desde agosto de 2024 - pediu para voltar ao octógono em menos de dois meses, a fim de se manter ativo e ampliar a sequência de triunfos na divisão dos leves.

A luta

Nos primeiros minutos, os lutadores se estudaram, com Guram pressionando e Kauê contra-golpeando. Aos três minutos, o brasileiro acertou um golpe de encontro que fez o georgiano tentar levar a luta para o solo. Na reta final do round, o atleta da Nova União desferiu um chute alto e levou o adversário a knockdown, ampliando a vantagem conquistada na etapa.

No início do segundo round, Kauê aplicou um chute nan panturrilha que fez Kutateladze cair. Após tentar acertar golpes no ground and pound, o brasileiro seguiu controlando a distância com golpes de encontro e manteve o controle do centro do octógono. Na reta final do segundo assalto, Guram tentou quedar o brasileiro, mas o atleta da Nova União foi mais rápido, derrubou o adversário e, após alguns segundos desferindo golpes por cima, levantou-se e voltou a controlar a distância até o término do round.

No início do terceiro assalto, Guram começou mais agressivo, encurtando a distância e lançando golpes significativos na guarda de Kauê. Por outro lado, o brasileiro manteve o ritmo de contragolpear, administrando a vantagem conquistada nos dois primeiros rounds. Na reta final do combate, Fernandes acertou outro forte chute na perna de Guram, que caiu sentindo dores. Restando 30 segundos, o atleta da Nova União administrou o resultado e conquistou sua segunda vitória seguida no Ultimate.