Jogador da Chapecoense agride torcedores do Avaí com voadora após final

O volante Jorge Jiménez, da Chapecoense, agrediu torcedores que comemoravam o título do Avaí em campo após a final do Campeonato Catarinense (assista abaixo).

O que aconteceu

O jogador paraguaio da Chapecoense chutou um torcedor e deu uma voadora nas costas de outro. Ele ainda deu um pontapé no indivíduo que ficou caído. As agressões foram filmadas por pessoas que estavam no estádio.

Jiménez ficou irado com provocações dos agredidos enquanto saía do gramado após o apito final. O homem que levou a voadora estava fazendo gestos obscenos, segurando em seu órgão genital, em direção à arquibancada.

A final do Catarinense ficou marcada por polêmica em marcação de pênalti e expulsões. O árbitro Gustavo Ervino Bauermann marcou penalidade a favor do Avaí após revisão no VAR. A decisão gerou uma revolta no time da Chapecoense, e Giovanni Augusto e o próprio Jiménez levaram cartão vermelho. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter a confusão.

O Avaí converteu a cobrança, empatou por 1 a 1 e se sagrou campeão. O jogo de ida havia terminado 2 a 2, mas o Avaí levava vantagem por ter melhor campanha e levantou seu 19º troféu do Estadual.

O presidente da Chapecoense disparou que o time foi roubado e subiu o tom. Alex Passos recusou as medalhas de vice-campeão e ameaçou mudar para a Federação Gaúcha de Futebol.