Fonseca bate rival top 20, avança e já tem melhor campanha em Masters 1000

João Fonseca venceu o francês Ugo Umbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em novo show na quadra principal do Hard Rock Stadium. Ele avança à terceira rodada em Miami e já registra sua melhor campanha em um Masters 1000, torneio de segundo maior calibre do circuito da ATP — atrás apenas de Grand Slams.

O top 20 do ranking não foi páreo para o fenômeno brasileiro. João começou se impondo, quebrou o primeiro game de serviço de Humbert e confirmou a vantagem no primeiro set. A segunda parcial teve a mesma toada, com Fonseca faturando em cima de quebras no francês.

O carioca de 18 anos consegue "vingar" sua derrota para o rival na Copa Davis, em fevereiro. Os dois se enfrentaram no classificatório do torneio de seleções, com triunfo do rival por 2 sets a 0 —parciais de 7/5 e 6/3.

O brasileiro avança pela primeira vez à terceira rodada de um Masters 1000. O brasileiro disputa o torneio de tal calibre pela terceira vez, tendo sido eliminado na segunda rodada tanto em Madri, no ano passado, como em Indian Wells neste ano.

Ele enfrentará o vencedor do jogo entre Alex de Minaur e Yunchaokete Bu. A partida entre o australiano, cabeça de chave número 10, e o chinês será disputada ainda hoje.

Fonseca jogou novamente como se estivesse no Brasil. O carioca contou com amplo apoio das arquibancadas improvisadas no Hard Rock Stadium, assim como já havia sido em sua estreia mesmo jogando contra o tenista da casa Tien. Camisas da seleção brasileira lotaram o local e teve até grito de "Vai, Corinthians".

Antes de começar, a partida ficou marcada por troca de quadra de última hora e alvoroço entre brasileiros. O duelo estava inicialmente marcado para a Grandstand, segunda principal quadra do evento, mas a torcida foi pega de surpresa com a alteração às pressas. Com isso, muitos brasileiros que já estavam nas arquibancadas tiveram que correr para o Stadium para acompanhar o fenômeno brasileiro, que entrou em ação mais cedo.

Como foi o jogo

Fonseca deixou Humbert atônito logo no início e abriu 2 a 0 com autoridade. O rival começou sacando, mas foi quebrado sem pontuar pelo brasileiro. João ainda ampliou a vantagem confirmando seu primeiro game de serviço e levando a torcida à loucura.

O adversário precisou mudar a estratégia e até conseguiu equilibrar o jogo, mas não se recuperou do prejuízo. Humbert passou a alternar o local de seus saques para tentar surpreender João. A partir de então, eles começaram a alternar games, vencendo quando sacavam, mas João emplacou o 6 a 4 e levou a primeira parcial.

A trocação seguiu na segunda parcial, até que Fonseca quebrou o rival, tomou a dianteira e decolou. A partida durou 1h11min.