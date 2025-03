João Fonseca vence Ugo Humbert e avança à terceira rodada do Masters 1000 de Miami

Neste sábado, pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami, João Fonseca duelou com o francês Ugo Humbert e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e e 6/3.

Com o triunfo, o brasileiro avançou à terceira fase do torneio. Agora, aguarda o vencedor do duelo entre Alex de Minaur e Bu yunchaokete. Já Ugo Humbert se despede da competição.

O jogo

João Fonseca começou muito bem, com uma quebra de saque. O atleta continuou com foco e, apesar de ter visto Ugo diminuir para 4/3, fechou por 6/4.

O brasileiro não começou o segundo set da mesma maneira e viu o rival sair em vantagem. Porém, se recuperou e conseguiu a virada para 4/2. Ugo até reagiu e diminuiu o prejuízo para 4/3, mas o brasileiro não deixou barato e fechou o triunfo por 6/3.