João Fonseca comemora avanço no Masters 1000 de Miami: "Estava me sentindo super bem"

Neste sábado, o carioca João Fonseca, número 60 do ranking mundial, venceu o francês Ugo Humbert (20º) por 2 sets a 0, pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami, nos EUA. O brasileiro comemorou a vaga contra um adversário difícil.

"Jogo duro, com um grande jogador top 20 que já enfrentei na Copa Davis. São lugares diferentes, com condições muito diferentes. Lá ele estava com a torcida e uma condição mais rápida também, indoor. Ele estava comandando muito melhor os pontos. Aqui ele estava com a torcida a meu favor, condições que gosto, bola um pouco maior. Então estava me sentindo super bem dentro de quadra, fiz uma boa primeira rodada, e acho que me deu mais confiança também para seguir", analisou João Fonseca.

"Consegui entrar muito bem, fazendo uma quebra logo no começo, impondo um belo ritmo de jogo, fazendo muito bem as entradas nos pontos, devolução mais uma, saque mais uma. Acho que hoje o essencial foi o saque, não só fazendo saques muito bons, mas as entradas também, as primeiras bolas, não dando oportunidades para ele durante o jogo", continuou.

Born for the biggest stages ?????? Joao Fonseca becomes the youngest man to reach an ATP Masters 1000 third round since Carlos Alcaraz, 18, at Paris 2021! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/jHG94Mhbwn ? ATP Tour (@atptour) March 22, 2025

Agora, Fonseca irá enfrentar o vencedor do duelo entre Alex de Minaur e Bu Yunchaokete na terceira fase do torneio. O brasileiro afirmou que seguirá com seu estilo de jogo.

"Estou feliz com a forma que encarei o jogo, jogo difícil, e seguir para a próxima rodada, independente se for de Minaur ou Bu. Vou seguir impondo um bom ritmo, boa postura, soltando bem o ar, enérgico e jogando o meu jogo, feliz, agressivo, e seguir", concluiu.