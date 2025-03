Giro dos Estaduais: Cuiabá vence Primavera-MT de virada em jogo de ida da final do Mato-Grossense

Neste sábado, o Cuiabá visitou o Primavera-MT, em Primavera do Leste, e venceu de virada por 2 a 1.

O primeiro tempo do jogo ficou empatado em 0 a 0. O Primavera abriu o placar aos 18 minutos da segunda etapa com gol do meia Chagas Romulo. O empate dos visitantes aconteceu cinco minutos depois, com gol do zagueiro Bruno Alves, ex-São Paulo. No final do período, aos 41 minutos, o gol da virada do Cuiabá foi marcado pelo meia Calebe Costa.

O jogo da volta será no próximo sábado, às 16h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

VITÓRIA NA IDA! ? De virada, Cuiabá vence o Primavera por 2 a 1, fora de casa, e sai em vantagem pela conquista do Pentacampeonato! Foco e determinação! Parabéns ao grupo! ? Equipes decidem o título no próximo sábado (29), na Arena Pantanal! ?? Bruno Alves e Calebe... pic.twitter.com/7NPn1ofXTw ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 22, 2025

Resumo da rodada:

Veja resultados de outros estaduais pelo Brasil neste sábado:





Campeonato Catarinense - Final (volta)



Avaí 1 x 1 Chapecoense

Campeonato Cearense - Final (volta)



Ceará 1 x 1 Fortaleza

Campeonato Paranaense - Final (ida)



Operário 2 x 2 Maringá

Campeonato Pernambucano - Final (ida)



Retrô 2 x 3 Sport

Campeonato Sul-Mato-Grossense - Semifinal (volta)



Portuguesa-MS 1 x 2 Operário-MS

Campeonato Sergipano - Final (ida)



Itabaiana 1 x 2 Confiança

Campeonato Roraimense - Primeira fase (13ª rodada)



Náutico-RR 1 x 6 GAS



Rio Negro-RR 2 x 1 São Raimundo-RR

Campeonato Rondoniense - Primeira fase (12ª rodada)



Genus 0 x 1 Ji-Paraná



Campeonato Potiguar - Final (ida)



América-RN 1 x 1 ABC

Campeonato Piauiense - Final (ida)



Fluminense-PI 2 x 2 Piauí

Campeonato Mato-Grossense - Disputa de 3º lugar



Operário-MT 0 x 0 Mixto

Campeonato Maranhense - Primeira fase (11ª rodada)



Imperatriz 1 x 0 IAPE

Campeonato Capixaba - Semifinal (volta)



Desportiva Ferroviária 0 x 1 Rio Branco-ES

Campeonato Brasiliense - Semifinal (volta)



Capital-DF 2 x 1 Ceilândia

Campeonato Amazonense - Final da segunda fase



Parintins 2 x 1 Amazonas

Campeonato Amapaense - Primeira fase (3ª rodada)



Portuguesa-AP 1 x 2 Santos-AP

Campeonato Acreano - Semifinal



Vasco-AC 1 x 1 Galvez



Adesg 0 (3) x (4) 0 Independência-AC