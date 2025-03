Gabigol marca, e Cruzeiro empata com Red Bull Bragantino em amistoso preparatório para o Brasileirão

Neste sábado, em amistoso preparatório para o Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Thiago Borbas, enquanto Gabigol deixou tudo igual.

Com o resultado, o Cabuloso emendou o sexto jogo sem vencer. São quatro empates e duas derrotas. Do outro lado, o Massa Bruta completou o quarto jogo sem triunfar, já que vinha de dois empates e um revés.

O Cruzeiro estreia no Brasileirão contra o Mirassol, no próximo sábado. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o Red Bull Bragantino encara o Ceará na segunda-feira (31), às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Os gols

O placar foi aberto aos 13 minutos de jogo, com Thiago Borbas. O atleta deslocou muito bem o Cássio e converteu a cobrança de pênalti.

Três minutos depois, Gabigol recebeu dentro da área e, de primeira, mandou no alto da meta.