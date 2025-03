Ex-campeão mundial de boxe, George Foreman morre aos 76 anos

A família do ex-boxeador George Foreman utilizou as redes sociais do pugilista para anunciar seu falecimento na noite desta sexta-feira (21). Nenhuma informação adicional sobre a causa da morte foi mencionada na postagem, que pegou os fãs de surpresa.

Aos 76 anos, Foreman deixa treze filhos, sendo cinco homens e oito mulheres - sua filha Freeda faleceu em 2019. Casado com Mary Joan Martelly desde 1985, o ex-atleta subiu ao altar outras quatro vezes entre os anos de 1971 e 1984.

Além do sucesso nos ringues, onde conquistou uma medalha de ouro olímpica nos Jogos da Cidade do México, em 1968, e os títulos mundiais da WBA, WBC e IBF, Foreman também foi um empresário de sucesso e um fervoroso pastor, dedicando os últimos anos de sua vida à sua família.

Leia a carta aberta da família de George Foreman:

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito.

Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos-pesados, ele era profundamente respeitado - uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome - para sua família.

Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso."

Lenda

No início dos anos 70, Foreman assombrou o mundo do boxe ao, aos 25 anos, colecionar uma série de vitórias por nocaute e se credenciar para disputar os títulos mundiais da WBA (Associação Mundial de Boxe) e WBC (Conselho Mundial de Boxe). No auge de sua forma, ele nocauteou os lendários Joe Frazier e Ken Norton, entre outros, até medir forças com Muhammad Ali, em outubro de 1974.

A disputa, apelidada de "The Rumble in the Jungle", se tornou uma das mais icônicas da história do esporte. Cercada de polêmicas e provocações, a luta marcava a chance de Ali, sete anos mais velho, reconquistar os cinturões mais importantes do pugilismo mundial diante de um rival invicto e visivelmente mais forte.

Depois de começar melhor no confronto, Foreman cansou diante da estratégia de Ali de se defender próximo às cordas. No oitavo assalto, Ali acertou uma rápida combinação de cruzados que nocautearam o jovem campeão - essa foi a única derrota de Foreman por nocaute em toda sua carreira.

Com quase trinta anos dedicados ao boxe profissional, somando os dez anos de hiato entre 1977 e 1987, George Foreman acumulou um cartel de 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e apenas cinco derrotas. Entre seus recordes está o de campeão mundial mais velho de todos os tempos, quando, aos 46 anos, defendeu o título da IBF (Federação Internacional de Boxe).

Vale ressaltar que, em junho de 1990, ele venceu o brasileiro Adilson 'Maguila' Rodrigues por nocaute, em uma disputa imortalizada entre os fãs brasileiros do esporte.