Evangelista cita virada de chave no Palmeiras após derrota e conta como pode ajudar ainda fora de campo

O meio-campista Lucas Evangelista foi o último reforço a se juntar ao elenco do Palmeiras nesta temporada. O atleta que estava no Red Bull Bragantino, por enquanto, acompanha o elenco apenas pelo lado de fora, já que, pelo regulamento, não pode atuar na final do Campeonato Paulista.

No último domingo, o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, no primeiro jogo da decisão. No Allianz Parque, o Verdão perdeu por 1 a 0 e vai para a partida de volta em desvantagem. Treinando com o elenco desde quarta-feira, Evangelista contou como ambiente está e citou a virada de chave dos jogadores para buscar o tetra do Estadual.

"Eu senti alguns atletas um pouco tristes porque é normal, tem que ter esse luto. Depois passou. Não adianta chorar pelo leite derramado, acho que não vai resolver. O pessoal já vira a chavinha. Em nenhum momento você escuta alguma palavra ou alguma conversa de desconfiança. Estão todos confiantes, todos sabem do potencial, da qualidade de quem começa e quem entra no jogo. O pessoal está com a cabeça muito boa. A confiança vai fazer total diferença", disse.

"O Palmeiras está acostumado a jogar finais, tem uma maturidade muito boa em relação a isso. Nos últimos títulos acabou com virada. Mesmo sendo na nossa casa, acho indiferente porque dentro de campo todos estão focados. O pessoal está tranquilo e tenho certeza que vai ser uma partida legal para nós", seguiu.

Lucas Evangelista já está regularizado no BID, mas não pode atuar pelo Palmeiras no Paulista. Ele disputou o Estadual com a camisa do Red Bull Bragantino e disputou 12 partidas, sendo dez como titular. Além disso, marcou três gols.

Apresentado de forma oficial na última sexta-feira, o novo camisa 30 do Verdão, que escolheu esse número em homenagem à data de aniversário de sua falecida mãe, Evangelista contou a ansiedade de entrar em campo, mas revelou que também pode ajudar os companheiros com apoio fora de campo. Assim, ele espera contribuir para o clube conquistar o Paulista.

"Minha vontade, sem sombra de dúvidas, era estar ajudando. Se não for possível dentro de campo, fora, incentivando, passando confiança que vai ser importante. Solidariedade. Sempre toquei na tecla de que a cobrança tem que existir sempre, mas sempre apoiando, dando força ao companheiro. Ninguém erra de propósito, todos estão ali para acertar. Ainda não conversei com o pessoal, mas tenho certeza que minha ida vai ser permitida. Vou passar palavras positivas, força e confiança porque isso vai fazer diferença. O mental tem que estar bem e tenho certeza que vai estar", afirmou.

Evangelista tem chance de estrear pelo Verdão no dia 30, quando tem compromisso pela primeira rodada do Brasileiro, contra o Botafogo. O duelo acontece no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília). Antes disso, o Palmeiras visita o Corinthians às 21h35, na Neo Química Arena, buscando virada na final do Paulistão.

