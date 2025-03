Enquete: torcida acredita que o São Paulo passa em 1º de seu grupo na Libertadores

O São Paulo caiu no Grupo D da Libertadores, com Libertad-PAR, Talleres-ARG e Alianza Lima-PER. A torcida são-paulina acredita que o Tricolor não terá problemas e que se classificará ao mata-mata na primeira colocação.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva na última sexta-feira, 80,85% dos torcedores votaram que o São Paulo passa em primeiro, enquanto 8,51% acreditam que a equipe fica com a segunda vaga. Por outro lado, 8,51% dos votantes acham que o Tricolor será eliminado na terceira posição, garantindo vaga na Sul-Americana, e 2,13% entendem que termina em último do grupo.

Em 2024, o São Paulo encerrou a fase de grupos na liderança de sua chave, com 13 pontos. Naquele ano, a equipe são-paulina enfrentou Talleres-ARG, Barcelona-EQU e Cobresal-CHI.

(Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

O Libertad-PAR, em tese, é o time que pode dar mais trabalho para o São Paulo. Sorteado pelo pote 2, a equipe conta com dois centroavantes experientes: Roque Santa Cruz, de 43 anos, e Óscar Cardozo, de 41. Além disso, o time não perde há 13 jogos e é líder isolado do Campeonato Paraguaio.

Já o Talleres-ARG é velho conhecido do torcedor são-paulino. Responsável pela única eliminação do Tricolor na fase preliminar da Libertadores, a equipe argentina a integra o grupo do time paulista pelo segundo ano seguido. Em 2024, o São Paulo perdeu na Argentina, mas ganhou em solo brasileiro. O clube de Córdoba, porém, não faz uma boa temporada e ocupa apenas a 13ª posição do Grupo B do Campeonato Argentino.

Por fim, o Alianza Lima-PER chega embalado após eliminar o Boca Juniors na segunda rodada da fase preliminar. Os atacantes Paolo Guerrero e Hernán Barcos, que têm passagens marcantes pelo futebol brasileiro, são dois dos grandes nomes do time peruano. A equipe ocupa a segunda posição do Campeonato nacional e também eliminou Nacional-PAR e Deportes Iquique-CHI nesta Libertadores.

A estreia do Tricolor na competição está marcada para o dia 2 de abril. O São Paulo visita o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 21h30 (de Brasília).