Em Israel, Patati tem Europa na mira, mas responde se voltaria ao Santos: "É o maior clube do mundo"

Ex-jogador do Santos, Weslley Patati vive uma grande fase no Maccabi Tel Aviv, de Israel. O atacante de 21 anos faz, em questão de números, a sua melhor temporada como profissional, e tem realizado alguns sonhos de infância. Um deles é disputar a Europa League, competição bastante prestigiada no futebol.

Pelo Maccabi, Patati teve a oportunidade de jogar a primeira fase da Europa League, disputada em um novo formato nesta temporada. O jovem atuou em sete das oito partidas contra grandes times do futebol europeu, como Porto e Braga (Portugal), Ajax (Holanda), Real Sociedad (Espanha) e Besiktas (Turquia).

Apesar do Maccabi não ter se classificado para o mata-mata da Europa League, Patati garantiu que apenas ter tido a chance de disputar a competição foi a realização de um sonho de criança.

"Eu fiquei muito feliz de poder disputar essa competição. Fiz um gol, dei três assistências, se não me engano joguei sete jogos. Para mim, foram bons números. E cara, jogar contra clubes que nem Ajax, Porto, Besiktas, Braga... para mim, foi um sonho. Assim, quando a gente é criança, a gente sonha, mas às vezes a gente não acredita que pode alcançar pelas dificuldades que aparecem no caminho. Depois do jogo, eu sempre penso: 'Nossa, realmente hoje eu pude realizar mais um sonho'. Jogar contra o Ajax em Amsterdã, para mim, foi um sonho realizado", destacou o atleta em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Weslley Patati vive um grande momento pelo Maccabi e acumula os melhores números da carreira profissional até o momento. O atacante soma 14 participações em gols (oito gols e seis assistências) em 31 jogos com a camisa do Maccabi, e está cada vez mais solto dentro de campo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maccabi Tel Aviv FC Official (@maccabitlvfc)

Justamente pela boa fase, durante a conversa, Patati mencionou a palavra "casa" em algumas oportunidades ao falar sobre Israel e o Maccabi. O jogador revelou que se sentiu acolhido pela torcida e pelo clube nos primeiros seis meses, mas evitou discutir qualquer previsão sobre seu futuro.

"Aqui eu tenho contrato de três anos. Então eu acho que tenho três anos aqui (risos). Eu não sei, pode acontecer alguma surpresa, algum imprevisto de algum time querer comprar, e o time querer liberar. Então nunca sabemos quanto tempo vamos ficar. Mas estou muito feliz aqui, me sinto em casa e todos me acolheram muito bem", comentou o jogador.

Apesar de esquivar-se de comentários sobre o seu futuro, Patati revelou que ainda tem sonhos a realizar e tem como objetivo uma transferência para o futebol europeu em algum momento da carreira.

"A janela abre em junho, né. Estou muito feliz aqui. Nunca sabemos o que acontece, mas eu tenho o sonho de jogar na Europa. Eu entrego nas mãos de Deus. Vou continuar trabalhando cada dia mais e mais para evoluir, para melhorar, com os pés no chão. Tenho certeza que, logo menos, teremos boas notícias. E se não, continuar trabalhando para que isso um dia aconteça", apontou o jogador.

Diferenças do Brasil para Israel e possível retorno ao Santos?

A mudança de Brasil para Israel, claro, não foi das mais simples. Patati precisou passar por um período de adaptação até encontrar sua melhor forma dentro de campo, até porque o futebol brasileiro e o israelense possuem suas diferenças.

De acordo com o ex-atacante santista, a qualidade do futebol nacional é inegavelmente superior a do israelense, mas o campeonato de Israel se destaca pelas táticas e entendimento de jogo.

"A qualidade. Acredito que a qualidade brasileira é superior, tenho certeza. Aqui, o jogo é muito tático. Você precisa entender o que o jogo pede. Tem momentos em que, é claro, você tem que ir para a individualidade, mas é importante você saber ler o jogo, saber o que está acontecendo, o que o treinador pede, para poder ganhar", apontou Patati.

Embora esteja feliz no Maccabi, Patati foi revelado nas categorias de base do Santos, ainda guarda um carinho pelo clube e revelou que ainda tem o sonho de jogar com Neymar. Assim, o jogador ponderou se, um dia, retornaria ao Peixe caso a oportunidade surgisse.

"Eu não sei, porque eu estou realmente muito feliz aqui. Estou podendo desfrutar 100% do meu futebol. Você vê, estou marcando gols, dando assistências, então eu não sei, de coração. Não sei se eu voltaria, se não. Mas quem não gostaria de voltar para jogar no Santos, né? O Santos é o maior clube do mundo, então com certeza eu gostaria de jogar lá novamente", concluiu o atleta.

Weslley Patati foi vendido pelo Santos ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros (pouco mais de R$ 8 milhões) em setembro de 2024. O clube israelense adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador.

A venda do atacante é em regime mais valia. Desse modo, se Patati for vendido pelo Maccabi, o Santos terá direito a 40% do lucro do negócio. O camisa 17 tem vínculo válido por três temporadas com a equipe de Israel, com opção de renovação por mais um ano.