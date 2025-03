Em alta, André Silva é o jogador do São Paulo com melhor média de gols por minuto no ano

André Silva atravessa seu melhor momento com a camisa do São Paulo. Artilheiro do Tricolor no ano, o atacante, apesar de reserva, vem conseguindo se destacar entre os companheiros de elenco.

De acordo com dados do Sofascore, André Silva é o jogador com a melhor média de gols por minuto do São Paulo na atual temporada. O camisa 17 precisou de apenas 90 minutos para balançar as redes.

André marcou cinco gols em 2025. O atacante balançou as redes nas vitórias do São Paulo sobre Portuguesa, Mirassol e São Bernardo (2) e no empate com o Velo Clube.

O bom início de ano de André acirrou a disputa pela titularidade no ataque do Tricolor, muito por conta também da fase pouco inspirada de Calleri, dono da posição. O centroavante argentino tem mais minutos que seu companheiro, mas anotou apenas três gols em 2025.

André Silva chegou ao São Paulo em março do ano passado e tem contrato com o clube do Morumbis até o final de 2027. Ao todo, ele soma 13 gols e três assistências em 56 jogos com a camisa do Tricolor.

O artilheiro espera ampliar os bons números no próximo sábado, quando o São Paulo recebe o Sport, no Morumbis. O duelo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 18h30 (de Brasília).