Em 2025, São Paulo registra menor número de gols marcados no Paulistão desde 2019

O São Paulo encerrou a sua campanha no Campeonato Paulista de 2025 no último dia 10, ao perder para o Palmeiras, na semifinal. Nesta edição, o Tricolor registrou seu menor número de gols marcados no torneio desde 2019.

A equipe do técnico Luis Zubeldía anotou 19 gols em 14 jogos, sendo seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O número é o pior desde 2019, quando o time, que chegou à final daquela edição, foi às redes 17 vezes em 18 partidas.

No Paulista de 2020, o São Paulo teve o segundo pior desempenho ofensivo no período, empatado com 2024, com 21 bolas na rede em 13 jogos. Entretanto, em 2021, quando foi campeão, marcou incríveis 38 gols em 16 aparições.

O Tricolor retornou à final do Estadual em 2022, mas ficou com o vice-campeonato. Naquela temporada, a equipe marcou 27 gols em 16 partidas. Em 2023, o time balançou as redes 23 vezes em 13 jogos.

O São Paulo de Lucas e companhia também registrou o maior número de jogos sem marcar em uma edição de Paulista desde 2019. A equipe não balançou as redes em cinco jogos, três a menos do que na campanha de seis anos atrás.

Zubeldía tem pela frente as disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores para melhorar o setor ofensivo da equipe. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Sport, no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).