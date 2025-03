Diego Ribas se despede do Werder Bremen e vê alemães batizados com seu nome

Do UOL, no Rio de Janeiro

Diego Ribas viverá um momento especial hoje, às 14h (horário de Brasília), na Alemanha. O ex-meia do Flamengo fará um amistoso de despedida do Werder Bremen, clube que atuou entre 2006 e 2009 e onde foi campeão da Copa da Liga Alemã e da Copa da Alemanha, tornando-se ídolo.

Alemães batizados com seu nome

Ribas está desde o início da semana na cidade de Bremen. Por lá, tem presenciado de perto os efeitos de sua passagem vitoriosa pelo clube e a idolatria que deixou nos torcedores.

Ele conheceu, por exemplo, alemães que foram batizados com seu nome. Já uma chinesa que mora em Hong Kong viajou para a cidade somente para a despedida de Diego e descobriu o hotel que ele estava hospedado "stalkeando" as postagens do ex-jogador nos stories do Instagram.

O amistoso teve os 42 mil ingressos vendidos em apenas 48 horas. O Werder Bremen também lançou 15 mil unidades de uma camisa comemorativa em homenagem a Ribas - relembrando o modelo utilizado em 2006 - que se esgotou em sete dias.

Estou recebendo um carinho muito grande. Estou muito feliz de apresentar tudo isso para os meus filhos também. Estar aqui faz com que eu reviva tudo o que sentimos juntos. Eu e Werder Bremen vivemos momentos extraordinários. Então, nós temos a oportunidade de relembrar, de reviver e de construir também novos momentos. Estou aproveitando cada minuto. Estão vindo pessoas que mostram os filhos e esses filhos se chamam Diego em minha homenagem. Na Alemanha, Diego não é um nome muito popular, né? E ver as pessoas fazerem esse tipo de homenagem é algo que é muito mais forte do que eu pensava, por isso estou feliz para caramba. Serão dias especiais aqui

Diego Ribas, ao UOL

Estrelas do futebol participarão do amistoso

Werder Bremen esgotou as 15 mil unidades da camisa comemorativa em homenagem a Diego Ribas Imagem: Instagram / @werderbremen

O amistoso de despedida de Diego Ribas terá a participação de estrelas brasileiras e internacionais: Cafu, Boateng, Nani, Farfán, Valdez, Per Mertesacker, Júlio César (goleiro), Julio Baptista, Josué, Naldo e Torsten Frings são alguns dos convidados. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV.

Diego também terá um momento especial onde atuará com um de seus filhos. Davi tem 14 anos e ontem já bateu uma bola com o pai no estádio Weserstadion.

Amanhã virão muito mais surpresas. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas de fato, o que eles têm feito tem sido algo que tem me deixado extremamente grato. Meus filhos estão aqui, o mais velho vai jogar comigo no estádio que fui tão feliz. Vou rever todos os meus amigos e agora, com mais maturidade, vou também poder explicar aos alemães, especialmente os torcedores do Werder, o que esse clube representou na minha vida profissional e pessoal também. O tanto que aprendi e me tornei uma pessoa melhor. É muito bom, vou aproveitar cada minuto

Diego Ribas

Werder proíbe Özil por questões políticas

Diego Ribas e Özil foram campeões da Copa da Alemanha, em 2009, pelo Werder Bremen Imagem: Divulgação / Bundesliga

O turco-alemão Özil será ausência no amistoso de despedida de Diego Ribas. Os dois atuaram juntos no Werder Bremen entre 2008 e 2009, onde foram campeões da Copa da Alemanha.

A ausência do ex-jogador da seleção alemã foi uma determinação do clube por questões políticas. A justificativa é "por não se adequar aos valores do Werder Bremen". O meia tem uma relação com o grupo chamado "Lobos Cinzentos", movimento de extrema-direita da Turquia.

Aconteceu. Eu não me aprofundei nessa questão. Eu adoro o Özil, é meu parceiro, me ajudou muito na época do Werder Bremen, só que o evento é em parceria com o Werder. Eu estou na casa do Werder Bremen e tenho que respeitar as regras. Então, foi isso que aconteceu

Diego Ribas

Episódio do cesto de roupa trouxe aprendizagem e disciplina

Diego Ribas acredita que o Werder Bremen foi um divisor de águas em sua educação e disciplina. Em um dos episódios mais marcantes, lembra quando tomou uma reprimenda do roupeiro por não colocar sua camisa no cesto de roupas sujas.