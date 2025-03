Diego se despede do Werder, chora e vê filho do sub-14 do Fla fazer gol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em uma grande festa que contou com estrelas brasileiras e internacionais, Diego Ribas fez um amistoso de despedida do Werder Bremen, se emocionou e viu seu filho Davi, de 14 anos, fazer gol e ser destaque na partida que teve os 42 mil ingressos esgotados em apenas 48 horas. O jogo terminou com a vitória das lendas do clube alemão por 6 a 5 sobre os amigos do ex-jogador.

O que aconteceu

Davi ainda não havia nascido quando Diego Ribas defendeu o Werder. O ex-meia atuou por lá entre 2006 e 2009, onde conquistou a Copa da Liga Alemã e a Liga da Alemanha, além de ser vice na Copa da Uefa, tornando-se ídolo.

O filho do ex-jogador de 40 anos atua no sub-14 do Flamengo. Alguns lances dele já viralizaram nas redes sociais e geram expectativa nos rubro-negros.

Davi fez uma bela parceria com o português Nani no amistoso. Seu gol, inclusive, surgiu de uma tabela entre os dois.

Diego Ribas, a todo o momento, fazia questão de aplaudir e incentivar o filho. Após o gol, eles se abraçaram e apontaram para o restante da família que acompanhava da tribuna.

A festa e o amistoso

Diego Ribas comemora gol em sua despedida para delírio dos torcedores do Werder Bremen Imagem: Instagram / @werderbremen

As estrelas foram sendo anunciadas uma a uma com Diego sendo o último a entrar em campo com seu outro filho, Mateo. O ídolo recebeu um quadro, uma coroa de flores entre outros presentes.

O amistoso entre os amigos de Diego e as lendas do Werder Bremen contou com os seguintes destaques: Cafu, Nani, Farfán, Valdez, Per Mertesacker, Júlio César (goleiro), Julio Baptista, Josué, Naldo, Torsten Frings, entre outros. Boateng foi convidado, mas não compareceu.

A edição limitada com 15 mil unidades da camisa em homenagem a Diego foi vendida em apenas uma semana. Ela remete ao ano de 2006, o primeiro do ex-meia no Werder Bremen.

O Instagram do Werder Bremen postou uma foto de um torcedor com a camisa de Diego do Flamengo, último clube que Ribas defendeu na carreira e onde foi multicampeão.

O ex-meia jogou cada tempo por um time e deixou o dele em ambos. No primeiro tempo, fez o segundo da equipe dos seus amigos, driblando o goleiro e finalizando. Antes, por pouco não fez um golaço de calcanhar encobrindo o goleiro. A bola bateu na trave. Na etapa final, já pelas lendas do Werder, recebeu na direita, ganhou o duelo com o compatriota Yan Couto e bateu forte cruzado. Aos 43, cobrou o pênalti que deu a vitória ao clube.

Diego Ribas ainda tentou repetir seu golaço de 62 metros ao chutar de antes do meio de campo, mas a bola foi para fora. O feito histórico aconteceu contra o Aachen, pela Bundesliga. Quando o jogo acabou, em uma apresentação hightech, um robô gigante reproduziu o tento.

O jogo contou com gols de outros brasileiros: Julio Baptista, o ex-zagueiro Naldo e o ex-atacante Ailton, estes dois últimos que atuaram no Werder Bremen.

Também no fim, um vídeo com grandes craques do futebol mundial levou Diego às lágrimas. Ronaldo, Romário, entre outros foram alguns dos que deram depoimentos.

Alemães são batizados com nome de Diego

Instagram do Werder Bremen posta foto de torcedor com camisa de Diego do Flamengo Imagem: Instagram / @werderbremen

Ribas está desde o início da semana na cidade de Bremen. Por lá, tem presenciado de perto os efeitos de sua passagem vitoriosa pelo clube e a idolatria que deixou nos torcedores.

Ele conheceu, por exemplo, alemães que foram batizados com seu nome. Já uma chinesa que mora em Hong Kong viajou para a cidade somente para a despedida de Diego e descobriu o hotel que ele estava hospedado "stalkeando" as postagens do ex-jogador nos stories do Instagram.