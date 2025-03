De volta à Seleção, Alex Sandro projeta duelo contra a Argentina: "Especial para mim"

Convocado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez desde 2022, o lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, falou sobre o duelo contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e disse ser um jogo especial.

"Acho que o Brasil e Argentina mais especial vai ser esse próximo. Eu sempre gosto de dizer que o meu principal jogo é sempre o próximo. Tenho certeza de que esse próximo jogo vai ser especial para mim. Sempre que venho para a Seleção, procuro fazer o meu melhor para ajudar meus companheiros e a equipe. Desta vez não é diferente. Vou dar o meu máximo para ajudar a todos, mas nós temos uma Seleção preparada, com muitos jogadores jovens, experientes e campeões", disse Alex Sandro em entrevista à CBF TV.

O lateral esquerdo de 34 anos estava longe da Seleção Brasileira desde 2022, quando foi convocado para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, pelo técnico Tite. Ao todo, Alex Sandro soma 74 convocações, 40 partidas e dois gols marcados.

"Estar na Seleção Brasileira é sempre um momento mágico para todos. Independentemente de ter vindo outras vezes, tem sempre aquele gostinho da primeira vez. É assim que estou me sentindo. São vários rostos diferentes dos que eu estava acostumado, sei que todos aqui estão fazendo um ótimo trabalho e dando o máximo de si, para que a Seleção Brasileira continue sendo a campeã que sempre foi", comentou.

Com a vitória sobre a Colômbia, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Mané Garrincha, a Seleção Brasileira subiu para a 3ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos somados. Agora, a equipe encara a Argentina na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), pela 14ª rodada, no Monumental de Nuñez.