Desfalcado, Corinthians faz primeiro treino tático mirando Palmeiras

O Corinthians trabalhou firme na manhã deste sábado e deu sequência à preparação para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O técnico Ramón Díaz comandou a primeira atividade tática da equipe antes do Derby e contou com uma novidade no gramado do CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas convocados para suas seleções não fizeram parte do trabalho e devem retornar às vésperas da decisão na Neo Química Arena, na próxima quinta-feira (27). São eles: André Carrillo (Peru), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Memphis Depay (Holanda) e Ángel Romero (Paraguai).

O meia Igor Coronado, em transição física depois de sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita, treinou com bola em campo. Ele, assim, pode reforçar o Timão no jogo de volta da decisão estadual.

Já o atacante Yuri Alberto, que estava com um problema no ombro, e o meia Rodrigo Garro, que vinha reclamando de dores no joelho direito, têm treinado sem restrições e devem ficar à disposição de Ramón Díaz.

A manhã do elenco alvinegro teve início com uma ativação na academia, seguida pelo aquecimento no gramado. Na sequência, o grupo de jogadores realizou uma atividade de troca de passes e movimentação.

Por fim, a comissão técnica de Ramón separou o plantel por setores ofensivo e defensivo para um treino tático voltado à final.

O Corinthians retoma a preparação para a decisão na manhã deste domingo. Ao todo, serão sete dias de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava antes do duelo. A partida contra o Palmeiras está agendada para a próxima quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com a vitória de 1 a 0 na ida, a equipe do Parque São Jorge só precisa de um empate para quebrar um jejum de seis anos, voltar a conquistar um título e, ainda por cima, evitar o tetra do rival. Uma derrota por um gol leva o embate para a disputa de pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Alviverde.