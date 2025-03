Corintiano Carrillo brilha pelo Peru, e apenas Ríos vai a campo entre palmeirenses convocados

Com a aproximação da final do Campeonato Paulista, na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, cresce a preocupação de Palmeiras e Corinthians em relação às condições físicas de seus atletas convocados para as seleções nacionais nesta Data Fifa.

Do lado alvinegro, Memphis Depay viajou à Europa para defender a Holanda nas Eliminatórias, enquanto Félix Torres, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero defenderam suas seleções na América do Sul.

De volta à seleção holandesa após se tornar um dos pilares da equipe corintiana, Memphis atuou como centroavante nos 83 minutos em que esteve em campo no empate por 2 a 2 com a Espanha. O atacante pressionou a defesa, segurou a bola e até criou uma chance de gol, agradando o técnico Ronald Koeman, apesar de dividir a imprensa do país entre críticas e elogios. Assim, o camisa 10 deverá manter a titularidade neste domingo, novamente diante da Espanha.

Quem mais brilhou, porém, foi André Carrillo, um dos destaques peruanos na vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia. O meio-campista iniciou as jogadas dos dois primeiros gols de sua seleção, acionando outro ex-corintiano, Paolo Guerrero, no primeiro, que culminou no gol de Andy Polo, e Polo no segundo - anotado por Guerrero. Carrillo deixou o campo aplaudido aos 34 minutos da etapa final e vem se consolidando como titular absoluto da equipe.

Félix Torres, por sua vez, atuou 90 minutos e ajudou o Equador a derrotar a Venezuela por 2 a 1. O defensor não teve muito trabalho durante a partida, mas mostrou segurança. Não houve, porém, esperado o duelo com o companheiro José Martínez, já que o venezuelano não foi sequer relacionado para a partida.

Ángel Romero entrou apenas aos 45 minutos do segundo tempo da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre o Chile, na vaga de Enciso, e teve pouco tempo para mostrar serviço.

Já os palmeirenses, que chegam ao segundo jogo da decisão com a necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 no duelo de ida, tiveram Estêvão, Richard Ríos, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez convocados pelos selecionados nacionais, mas apenas um deles foi a campo.

Enquanto Estêvão não saiu do banco de reservas na vitória sobre a Colômbia, na quinta-feira, Richard Ríos atuou o jogo inteiro em Brasília e mostrou eficiência na marcação, buscando anular as investidas de Rodrygo e Raphinha, especialmente na faixa central do campo. O volante cometeu cinco faltas, sendo advertido com um cartão amarelo, e foi responsável por dois desarmes, mas não evitou a derrota de sua seleção.

Na lista dos 38 convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para integrar a seleção uruguaia, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres não foram nem para o banco de reservas na derrota por 1 a 0 para a Argentina, na sexta-feira - 23 atletas podem ser relacionados. No entanto, o trio continua à disposição para o duelo com a Bolívia, nesta terça-feira.