Contra o Palmeiras, Corinthians pode atingir quarta vitória seguida pela primeira vez no ano

O Corinthians pode chegar a um feito inédito na temporada caso vença o Palmeiras pela volta da final do Paulistão. Isso porque o Timão chegaria a sua quarta vitória consecutiva na temporada, algo que ainda não atingiu em 2025.

A atual sequência positiva do Corinthians compõe triunfos contra: Santos, Barcelona-EQU e Palmeiras. Nesta temporada, aliás, o Timão chegou a três vitórias consecutivas em outras duas oportunidades (RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa / Ponte Preta, Noroeste e Novorizontino), no entanto ainda não engatou a quarta em série.

No início da temporada, inclusive, o Timão vinha de uma sequência de dez vitórias. A série encerrou-se na derrota por 3 a 1 diante do São Paulo, pela quarta rodada do Paulistão, no Morumbis.

Eliminado na Libertadores, porém finalista do Campeonato Paulista, o Cointhians acumula, neste ano, 13 vitórias, duas derrotas e quatro empates, em 19 confrontos.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.