Com dois de Patrick de Paula, Botafogo vence o Novorizontino em amistoso

O Botafogo venceu o Novorizontino por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. O amistoso serviu de preparação para as duas equipes, que vão disputar a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

A equipe carioca abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Alexander Barboza e Patrick de Paula. Na etapa final, o camisa 6 marcou mais um para o Glorioso.

O Botafogo passa a focar na estreia na Série A, no dia 30 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Novorizontino começa sua caminhada na Série B, no início de abril, contra o Avaí, na Ressacada.

VITÓRIA DO GLORIOSO! ??? Com gols de Barboza e Patrick de Paula, duas vezes, o Mais Tradicional derrotou o Novorizontino por 3 a 1 em amistoso no Estádio Nilton Santos! FIRME PELOS OBJETIVOS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/qdOx8vWU34 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2025

Primeiro Tempo

O Botafogo começou a partida buscando pressionar o Novorizontino. Só que os donos da casa só conseguiram finalizar aos 11 minutos, com Artur.

Os alvinegros continuavam com a postura ofensiva, mas paravam na marcação paulista. Do outro lado, o Novorizontino tentava os contra-ataques e bolas paradas, sem sucesso.

O Botafogo conseguiu abrir o placar aos 39 minutos. Alex Telles chutou, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e sobrou para Alexander Barboza mandar para a rede.

O gol deu ânimo para os cariocas. Tanto que o Botafogo ampliou aos 41 minutos. Patrick de Paula acertou chute no canto, sem chance para Airton.

Segundo tempo

No segundo tempo, os cariocas voltaram com a mesma postura. O Botafogo tinha a posse de bola, mas sofria com o Novorizontino.

Na primeira vez que chegou com qualidade ao ataque, os alvinegros marcaram o terceiro gol. Após bela troca de passes, a bola chegou em Patrick de Paula, que finalizou para a rede.

Somente após o novo revés que o Novorizontino conseguiu chegar com perigo. Primeiro, Rafael Donato cabeceou na trave. No rebote, Patrick mandou pela linha de fundo. Depois, Marlon finalizou para boa defesa de Raul.

Os paulistas seguiram no ataque e conseguiram diminuir aos 32 minutos. Marlon chutou de fora da área e acertou o ângulo.

Na parte final, o jogo ficou aberto. O Botafogo rondou a área e acertou a trave com Matheus Martins. Já o Novorizontino assustou em chutes de Nathan e Igor Formiga que pararam em Raul. Assim, o placar não mudou mais no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 3 X 1 NOVORIZONTINO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de março de 2025 (Sábado)



Horário: 16h15 (de Brasília)



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Fábio Ramos França e Victor Augusto Camões de Abreu



Cartões amarelos: Jair e Raul (Botafogo); Luís Oyama e Patrick Brey (Novorizontino)

GOLS

BOTAFOGO: Alexander Barboza, aos 39min do primeiro tempo; Patrick de Paula, aos 41min do primeiro tempo e 22min do segundo tempo



NOVORIZONTINO: Marlon, aos 32min do segundo tempo

BOTAFOGO: John (Léo Linck) (Raul), Vitinho (Mateo Ponte), Bastos (Jair), Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Patrick de Paula (Kauan Lindes); Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Artur (Nathan Fernandes) e Igor Jesus (Rwan Cruz)



Técnico: Renato Paiva

NOVORIZONTINO: Aírton (Jordi), Dantas (Renato), César Martins (Rafael Donato) e Patrick (Rodrigo Soares); Wagninho (Fabio Matheus), Jean Irmer (William Farias), Luís Oyama (Marlon), Matheus Frizzo (Pablo Dyego) e Patrick Brey (Léo Tocantins); Róbson (Nathan) e Léo Natel (Igor Formiga)



Técnico: Eduardo Baptista