Pedro Raul faz gol do título, e Ceará vira maior campeão isolado do estado

Ceará e Fortaleza empataram por 1 a 1 neste sábado (22), no Castelão, em jogo pela volta da final do Campeonato Cearense. Com o agregado de 2 a 1, o Vozão conquistou seu 47º título estadual, voltando a se isolar como o maior campeão do estado.

Os gols da grande decisão foram marcados por Lucas Sasha, pelo Fortaleza, e Pedro Raul, pelo Ceará. No primeiro jogo, o Alvinegro havia vencido por 1 a 0, com gol de Fernando Sobral, de pênalti.

Bicampeão seguido, o Ceará retomou o posto de maior campeão do estadual, com 47 títulos, contra 46 do arquirrival tricolor

Como foi o jogo

Com a obrigação de sair para o jogo e buscar a virada no placar agregado, o Fortaleza tomou as rédeas da partida desde o começo, propondo jogo e tendo mais a bola

O Ceará, por sua vez, controlou os espaços sem a bola e conseguiu se manter seguro durante todo o primeiro tempo. Mesmo sem levar perigo ao gol de João Ricardo, o Vozão quase não foi ameaçado nos 45 minutos iniciais.

O único grande susto da equipe mandante no primeiro tempo veio aos 31 minutos, quando o árbitro Rafael Rodrigo Klein expulsou o lateral Matheus Bahia de maneira direta por falta em Yago Pikachu. No entanto, o cartão virou amarelo após checagem recomendada pelo VAR. Diferentemente do que o juiz havia visto no momento da jogada, não houve cotovelada no lance.

Truncada e com poucas chances, a primeira etapa terminou sem gols nem grandes perigos, exceto nos acréscimos, quando o Ceará teve bom momento e criou duas chances perigosas em sequência, mas não conseguiu abrir o placar.

Dadas as necessidades das duas equipes, vantagem para o Ceará no primeiro tempo pela vantagem construída na ida

Um a menos: com apenas cinco minutos em campo, Gastón Ávila complicou as ambições do Leão ao ser expulso, com 5 minutos do segundo tempo. O zagueiro argentino, que entrou no intervalo, cometeu falta dura e foi expulso de maneira direta.

Assim como no primeiro jogo da decisão, o Fortaleza passou a jogar com 9 na linha após expulsão. Gastón Ávila, expulso neste sábado, já havia cometido o pênalti que gerou o gol do Vozão na semana passada.

0 x 1: Poucos minutos depois de passar a ter um a menos, o Fortaleza saiu na frente e igualou a decisão, aos 13 minutos do segundo tempo. Em escanteio, Tinga cabeceou para o meio da área e Lucas Sasha aproveitou para completar, abrindo o placar de pé esquerdo.

Imediatamente após o gol sofrido, Léo Condé fez duas substituições: Galeano no lugar de Fernandinho e Lourenço na vaga de Dieguinho.

A postura também mudou: sem a vantagem no agregado e com um jogador a mais, o Vozão tentou jogar mais e ter a bola, com o Fortaleza mais atrás, tentando acelerar nos contra-ataques

1 x 1: Pedro Raul! O centroavante fez o que sabe fazerr: gol. Após belo cruzamento de Fabiano Souza, o camisa 9 do Vozão se antecipou e cabeceou com maestria no canto, sem chance para João Ricardo. Tudo igual aos 21 da etapa final, e Ceará novamente em vantagem no agregado

Pedro Raul fez seu quinto gol em seis jogos pelo Ceará, desta vez decidindo o campeonato estadual e garantindo o título ao Alvinegro

Novamente com a vantagem no agregado e tendo um a mais em campo, naturalmente o Ceará se retraiu e passou a segurar a bola e gastar o tempo, não deixando o Fortaleza chegar.

Na reta final, o Vozão fez o que pôde para o relógio correr mais rápido, e, após longo acréscimo, o Ceará assegurou o bicampeonato estadual.

Ficha técnica

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Competição: Volta da final do Campeonato Cearense

Local: Castelão - Fortaleza

Data e hora: 22 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

Gols: Lucas Sasha, aos 13'/2ºT, Pedro Raul, aos 21'/2ºT

Amarelos: Matheus Bahia, Marinho, Pedro Raul, Emanuel Brítez, Dieguinho, Yago Pikachu, Fabiano Souza

Vermelho: Gastón Ávila

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço) e Fernando Sobral; Aylon (Nicolas), Lucas Mugni (Rômulo) e Fernandinho (Galeano); Pedro Raul (Guilherme Luiz). Técnico: Léo Condé

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez (Gastón Ávila) e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Renato Kayzer) e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Moisés (Mancuso) e Marinho (Pochettino); Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.