'Melhor momento da vida', diz Caio Castro após focar na carreira de piloto

Do UOL, em São Paulo

Caio Castro deixou a carreira como ator de lado para viver do automobilismo nos últimos anos. Em 2025, ele disputará a Porsche Cup com a equipe Furia RedRam e se vê no melhor momento da vida.

Atualmente como piloto, mas o dia de amanhã, eu não sei. A gente tem uma vida só e o importante é tentar aproveitar da melhor maneira possível. Estou feliz vivendo do automobilismo e para o automobilismo. E com mais calma agora fazendo uma coisa só, me dedicando a uma atividade só. É o melhor momento da minha vida. Caio Castro, ao UOL

Das telas para as pistas

Caio Castro sempre foi apaixonado por automobilismo. Durante anos, o piloto conciliou a vida nas pistas com a carreira de ator. Sua última atuação aconteceu na novela Todas as Flores, da TV Globo, em 2022. De lá para cá, ele se afastou das telas.

A vida como piloto ganhou mais notoriedade nos últimos anos. Caio foi vice-campeão das categorias Sprint Challenge e Endurance, ambas da Porsche Cup, em 2021. Ele correu na categoria em 2020, 2022 e 2024 — em 2023, participou da Fórmula Truck.

Caio Castro agora é parte do mesmo "time" de Neymar. O piloto participará da equipe Furia RedRam nesta temporada ao lado de Matheus Comparatto. A Furia ficou famosa pelas equipes nos e-Sports (esportes eletrônicos), mas agora investe nos esportes tradicionais e já tem uma equipe no futebol de 7, que tem o astro do Santos como presidente.

Carro da equipe Furia RedRam para a temporada 2025 da Porsche Cup Imagem: Renan Liskai/UOL

O companheiro de Caio Castro nesta temporada tem apenas 18 anos. Matheus Comparatto foi campeão da F4 Brasil no ano passado. Apesar de ser mais experiente, Caio não se vê como o único que pode transmitir ensinamentos.

Da mesma maneira que eu posso ajudar ele com a experiência, ele pode me ajudar muito com o sangue novo dele. Ele teve uma base muito sólida desde muito novo. Eu não tive. Então, não é porque eu estou na categoria há mais tempo que só eu posso ajudar ele. Muito pelo contrário, o Matheus pode fazer muita coisa para mim. A gente está falando de um campeão da Fórmula 4. Pode ser uma troca muito interessante. Caio Castro

É muito bom ter um cara mais velho sempre ao nosso lado, experiente não só na pista, como na vida. Será um ano que a gente vai conseguir trocar muita informação, se ajudar muito e tentar buscar os melhores resultados possíveis dentro da pista. Uma hora eu vou entrar na pista, outra hora ele, então a gente passa as condições da pista, como está melhor. Matheus Comparatto

A estreia de Caio e Matheus na temporada acontece neste final de semana. Entre sábado e domingo, os pilotos vão à pista no autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu (SP).