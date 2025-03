Botafogo impõe ritmo e vence amistoso com Novorizontino por 3 a 1 no Engenhão

Em busca de uma 'nova' identidade para a atual temporada, o Botafogo está na fase final de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para sentir a força de seus jogadores, o técnico português Renato Paiva testou quase todos seus jogadores no amistoso com o Novorizontino, neste sábado à tarde, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os botafoguenses venceram por 3 a 1, com gols de Alexander Barbosa e Patrick de Paula, duas vezes.

Mais do que encontrar uma forma de jogar, Renato Paiva tenta recuperar o moral do Botafogo, que brilhou ano passado com os títulos brasileiro e da Libertadores. Mas que começou o ano 2025 com muitas dificuldades sem o técnico Artur Jorge. Perdeu a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana apara o Racing, da Argentina. Além disso, nem chegou às semifinais do Carioca.

Sob um forte calor de 27 graus, o Botafogo demorou para se estabilizar em campo, sufocado pela boa marcação do Novorizontino. O time paulista ainda teve bons momentos no ataque, quando tentava explorar a velocidade nos contragolpes.

O Botafogo não se acertava em campo, trocando passes com muita dificuldade quando marcou os dois gols num período curto, de apenas três minutos. O primeiro saiu aos 38 minutos, quando a defesa aliviou mal o cruzamento e a bola ficou nos pés de Alex Telles, no bico da grande área. Ele ajeitou e chutou forte. A bola tocou na trave, nas costas do goleiro Airton e sobrou do outro lado, quase na linha de gol, para o chutão de Alexander Barboza, que vinha em alta velocidade.

O segundo gol saiu aos 41 minutos, após troca de passes na área e o recuo para o chute diagonal de Patrick de Paula. Até então, o meia estava bem apagado em campo.

Na volta do intervalo os dois times já voltaram bem modificados. Eles já tinham acordado, antes do jogo, que poderiam fazer um número de trocas ilimitado. O Botafogo pareceu mais tranquilo com a vantagem no placar e ampliou aos 21 minutos. Marlon Freitas lançou em velocidade a Igor Jesus que, de calcanhar, fez o passe para Patrick de Paula. Na linha da grande área, de frente para o gol, ele chutou forte no ângulo direito do goleiro Jordi.

A partir daí, o Botafogo se acomodou um pouco e deixou o Novorizontino crescer, indo mais ao ataque. Ameaçou, aos 28, numa cabeçada do zagueiro Patrick, após escanteio, e fez seu gol de honra, aos 32 minutos, quando Marlon chutou de longe e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Raul.

No outro fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, domingo (30), às 16 horas. O Novorizontino vai estrear na Série B diante do Avaí, em Santa Catarina, dia 4 de abril.