Bento se vê pronto para ser titular da Seleção e projeta duelo com a Argentina: "É como Libertadores"

O goleiro Bento deve ser titular da Seleção Brasileira na partida contra a Argentina, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador ganhou uma oportunidade em razão do corte de Alisson e se vê preparado para o desafio.

"Acho que não tem uma hora boa, todo jogador que jogar. Ainda mais em um confronto como esse, no Monumental, um estádio mítico. Toda criança sonha em jogar um Brasil x Argentina como esse. A preparação é a mesma, temos que estar muito concentrados no que precisamos fazer defensivamente. Acredito que ofensivamente o Brasil vai fazer a sua parte. Neutralizar as qualidades deles, isso vai dificultar muito o jogo da Argentina. Se tudo der certo vamos sair com a baliza zerada de lá", afirmou o atleta em entrevista coletiva.

"A preparação sempre é a mesma. Para mim o próximo jogo sempre é o mais importante. As pessoas podem achar que eu vou ficar mais nervoso ou ansioso. Talvez por se tratar de um clássico, uma atmosfera diferente, possa dar uma ansiedade um pouco maior. Minha estreia no profissional também foi contra um time argentino, o River Plate. Tinha 21 anos e fiz a mesma preparação de quando eu estava no sub-15. Isso me deixa tranquilo para fazer uma grande partida e ajudar a Seleção Brasileira", acrescentou.

Esta não é a primeira vez que Bento irá assumir a meta do Brasil. Ele já foi titular da equipe no ano passado, durante o período de amistosos contra a Inglaterra e Espanha. O arqueiro contou o que mudou de lá para cá e projetou o clássico diante dos argentinos.

"A diferença de um ano atrás era que eu estava fazendo a estreia pela Seleção. O pensamento segue o mesmo, acreditando no meu trabalho, sempre procurando melhorar. É mais uma oportunidade para eu demonstrar meu trabalho, desta vez em um jogo oficial, mas lá foram grandes amistosos. No início ficaram meio assim quando viram que não era um goleiro tão conhecido, mas acredito que surpreendi positivamente. Espero nessa próxima partida, se eu realmente for escolhido, desempenhar meu papel da melhor forma. E que no final, se tudo der certo, a gente possa comemorar mais uma vitória", declarou.

"É um jogo parecido com o de Libertadores, sempre muito pegado. A Argentina gosta de provocar, chegar mais forte. Na história nunca houve um confronto entre Brasil e Argentina que fugiu disso. Vai ser um jogo truncado, quem estiver mais concentrado vai sair com a vantagem. Os dois times têm qualidade, mas acredito que o Brasil vai vencer e convencer", completou.

Frequentemente convocado por Dorival, Bento já se vê como um goleiro de Seleção. Ele, porém, evita falar em vaga cativa. O jogador também falou sobre o duelo com Dibu Martínez, arqueiro e um dos destaques dos atuais campeões mundiais.

"É um sentimento diferente toda vez que venho. Procuro continuar trabalhando para estar na próxima convocação. Hoje me sinto um goleiro da Seleção, mas nunca achei que tenho cadeira cativa. Tento sempre procurar evoluir. Se eu estiver bem, isso vai impulsionar os outros goleiros", comentou.

"É uma característica não muito comum em goleiros. Geralmente o goleiro é mais tranquilo, assim como eu. Ele vive uma grande fase, desde quando estava no Arsenal. Conseguiu construir sua carreira na seleção muito bem. A gente não tem combate dentro de campo, mas acho que é um duelo que vai ser muito importante para minha carreira, poder enfrentar um goleiro campeão mundial. Cada um tem sua característica, com certeza vai ser um grande confronto. Acho que essa maneira dele se portar o ajuda a se concentrar mais. Já eu procuro sempre ficar mais concentrado no que pode acontecer em campo", concluiu.