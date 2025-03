Bento absorve conselhos de CR7: 'Melhor impossível essa convivência'

O goleiro Bento absorve conselhos de Cristiano Ronaldo para tentar se firmar na seleção brasileira.

O que aconteceu

Bento contou como CR7 o ajuda no dia a dia do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O goleiro se manteve no radar da seleção mesmo no futebol saudita e vê evolução da liga no país.

Bento será titular da seleção contra a Argentina na terça-feira, no Monumental de Núñez, por causa da ausência de Alisson. O goleiro foi substituído por concussão contra a Colômbia e precisa cumprir o protocolo de afastamento imposto pela Fifa.

O Cristiano é fenomenal, sempre procura ajudar a gente, sempre dá dica, enxerga algo a melhorar. Não tem receio de falar com a gente. Melhor impossível essa convivência. Tento absorver as melhores coisas dele para trazer até minha carreira. É uma baita experiência que estou vivendo Bento, em entrevista coletiva

Veja todas as respostas de Bento

Um ano dos jogos contra Inglaterra e Espanha e a volta ao time titular

"O Bento de um ano para o outro é ter uma estreia na seleção, o pensamento segue o mesmo, acreditando no trabalho bem feito, procurando melhorar e evoluir. Grande oportunidade para mostrar meu trabalho, agora em competição oficial. Pessoal ficou meio assim sem ver um goleiro muito conhecido e surpreendi positivamente. Espero jogar e desempenhar meu papel da melhor maneira novamente, com tranquilidade que sempre tenho, e poder comemorar uma vitória".

Convocação mesmo no futebol saudita

"Acredito que tem um pouco de preconceito com a liga árabe, só ver quem joga lá. Meu time eu nem preciso falar. Meu nível é o mesmo, continuo evoluindo. Posso mostrar isso dentro de campo agora. Vou dar meu melhor para demonstrar isso".

Como foi entrar contra a Colômbia?

"Primeira vez que estou no banco e entro numa partida. Uma experiência diferente. Mas tem que viver os 90 minutos mesmo sem jogar. Faz diferença para entrar tranquilo e concentrado. Colômbia pressionava, depois da minha entrada diminuiu um pouco. Não é natural o goleiro entrar, mas recebi com tranquilidade e foi tudo bem natural".

Alisson

"Recentemente teve uma apresentação na Champions League que mostra toda sua qualidade, o tamanho do que representa. Falta reconhecimento da parte dele, ficou marcado talvez por eliminações nas copas, mas se analisar teve culpa nenhuma. Falam que se fosse tal goleiro defenderia, mas poderia ter dois ou três goleiros diferentes que não iam defender. Lá fora todos perguntam como é o Alisson, um cara fenomenal, no Brasil falta reconhecimento. Espero que possam mudar essa visão que o pessoal do Brasil tem dele".

Dibu Martínez

"É uma característica não tão comum, vocês vão ver goleiros mais tranquilos como eu. Um goleiro como ele chama mais a atenção. Ele vem em grande fase, desde que começou no Arsenal na pandemia, no Aston Villa e seleção construiu carreira muito bem. Não nos enfrentamos dentro de campo, de combate, mas vai ser importante enfrentar um goleiro como ele, campeão mundial. Como eu disse, cada um tem sua característica, independentemente da minha cada um crê na sua. Vai ser um grande confronto. Essa maneira dele se portar é um jeito de concentrar mais, eu sou mais tranquilo e prefiro ficar focado no que pode acontecer em campo. Ele tem essa maneira que o ajuda a concentrar também".

Melhora da seleção

"Todos sabem, isso foi repetido várias vezes, sobre o pouco tempo de treinamentos. O maior período foi na Copa América. A diferença maior é impor a maneira de jogar do Dorival, sempre ter a bola. A dificuldade maior é a marcação sem bola, em alguns momentos não conseguimos encaixar e nos complicamos. Mas tivemos uma grande melhora, com mais datas Fifa vamos melhorar muito mais e na Copa do Mundo estaremos em um ponto perfeito para ajudar muito a gente dentro de campo".

Preparação especial para jogos assim

"Preparação é a mesma, valorizo todo jogo por igual. O próximo jogo é o mais importante para mim. A preparação para a Argentina é a mesma, posso ficar mais ansioso por ser um clássico fora, de atmosfera diferente, mas estreei contra o River Plate como profissional na Libertadores. Eu tinha 21 anos e a preparação foi a mesma do sub-15. Isso me deixa tranquilo".

Atmosfera contra time argentino

"É um jogo parecido com Libertadores, sempre muito pegado. A Argentina gosta de provocar contra o Brasil, chegadinha forte. Nunca houve um Brasil x Argentina diferente disso. Vai ser truncado, quem errar menos vai sair com vantagem. Se entrarmos assim, concentrados, cumprindo funções, faremos diferença. Qualidade nossa e deles é muito grande, mas acredito que o nosso Brasil vai vencer e convencer".

Identidade

"É um sentimento diferente a cada vinda aqui. Trabalho da melhor maneira para estar entre os 23. Hoje me sinto goleiro da seleção, mas nunca me senti com cadeira cativa. É sempre evoluir da melhor forma, para mim e para os outros goleiros. Isso impulsiona os outros goleiros a se motivarem ainda mais. O sentimento é de ser um goleiro da seleção, mas nunca achar que tenho cadeira cativa".

Saída de bola

"Não vamos mudar a maneira de jogar. Construção de trás, Dorival não muda muito, talvez abordagem diferente, dependendo do adversário. Vamos entrar da mesma maneira em campo para poder vencer. Estar concentrado da melhor forma para fazer um grande jogo e quem errar menos vai sair com a vitória".

Hora boa para uma oportunidade

"Não tem hora boa, todo jogador quer jogar, ainda mais em um confronto como esse. Brincamos na rua e criamos um Brasil x Argentina na cabeça, falamos Maracanã e agora vai ser Monumental, outro estádio místico. É entrar concentrado, focado, se defensivamente estivermos bem, ofensivamente vamos fazer a nossa parte. Neutralizar as valências da Argentina para dificultar o jogo deles. Seguir o que temos feito. Se tudo der certo vamos sair com a baliza zerada de lá".

Mudança de carreira

"Tinha a expectativa de ir para a Europa quando sair do Athletico, propostas não foram aceitas, as coisas mudaram e ir para a Arábia surpreendeu muita gente. Talvez ninguém esperasse esse movimento, mas conversei com o pessoal da seleção e tomei essa decisão. Surgiu essa oportunidade, se realmente ia mudar alguma coisa, se eu sairia do radar. Me passaram que não, que eu seria observado, então mudei para esse mercado diferente, de um futebol que vem crescendo. Pessoal tem preconceito, liga já cresceu muito desde que cheguei, muitos jovens chegando, os astros foram para lá como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar. Se ele [Neymar] tivesse sequência o futebol seria mais respeitado do que é hoje. O nível favorece eu estar aqui".

Super Bento e experiência com Cristiano Ronaldo

"Primeira vez que recebi um apelido de torcida, no Athletico era o São Bento, mais comum. Carinho lá é diferente, não entendo muito o que falam [risos]. O Cristiano é fenomenal, sempre procura ajudar a gente, sempre dá dica, enxerga algo a melhorar. Não tem receio de falar com a gente. Melhor impossível essa convivência. Tento absorver as melhores coisas dele para trazer até minha carreira. É uma baita experiência que estou vivendo".