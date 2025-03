Arrascaeta e De La Cruz são cortados do Uruguai e voltam ao Flamengo

Neste sábado, Giorgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz foram cortados da Seleção Uruguaia e já estão liberados para voltarem ao Flamengo. Com isso, os dois atletas não estarão disponíveis para o duelo contra a Bolívia, nesta terça, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Arrascaeta foi substituído aos 41 minutos do primeiro tempo da partida contra a Argentina na sexta-feira. O jogador deixou o gramado reclamando de um desconforto na coxa direita. Ele realizou exames neste sábado e seguirá em tratamento no Uruguai. Já De la Cruz, que entrou no lugar do camisa 10, não teve o motivo do corte revelado.

?? ???????????? Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De La Cruz regresan a su club y no participarán del partido con Bolivia en El Alto. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/iKG3ihoV9H ? Selección Uruguaya (@Uruguay) March 22, 2025

Gerson, outro atleta do Flamengo, também foi cortado desta Data-Fifa. O meia foi substituído na vitória do Brasil sobre a Colômbia, na última quinta, alegando dores na posterior da coxa esquerda. Após exame, não foi constatada lesão.

O torcedor Rubro-Negro espera contar com os três jogadores na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, no próximo sábado. A bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã.