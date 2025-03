Após um mês, Rincón volta a ser titular no Santos e tenta reencontrar espaço

Com o calendário livre desde a eliminação no Campeonato Paulista, o Santos precisou encontrar maneiras de manter o ritmo de jogo do elenco até a estreia na Série A. Uma solução foi a organização de um amistoso, disputado no último domingo, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

O Alvinegro Praiano se aproveitou da fragilidade defensiva do Coxa e venceu por 4 a 1. O que mais chamou a atenção no amistoso, porém, foram os testes do técnico Pedro Caixinha. O treinador, inclusive, promoveu o retorno de um jogador ao time titular: Tomás Rincón.

O volante voltou a figurar no 11 inicial do Santos após pouco mais de um mês e, agora, tenta reencontrar espaço na equipe inicial. O grande obstáculo, entretanto, é a concorrência de João Schmidt, que retomou o alto nível e recuperou a titularidade no meio-campo.

Após um 2024 em que foi majoritariamente reserva na volância da equipe, Rincón ganhou prestígio com Pedro Caixinha e começou a temporada com status de titular. O venezuelano, inclusive, saiu jogando em nove dos 10 primeiros jogos do Peixe neste ano.

A grande questão é que, com o decorrer das partidas, Rincón não conseguiu manter a regularidade e a dupla formada com Diego Pituca não engrenou. Desse modo, depois da sequência de seis partidas como titular do Santos, o volante perdeu espaço no 11 inicial.

Antes do amistoso contra o Coritiba, a última vez que Tomás Rincón havia sido titular do Alvinegro Praiano foi no clássico contra o Corinthians, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O camisa 8 atuou por 77 minutos e foi substituído por João Schmidt.

Foi justamente no clássico alvinegro que o panorama mudou. Schmidt entrou bem e rapidamente convenceu Caixinha de que merecia mais oportunidades. Só que, para isso, o português precisou sacar Rincón da equipe titular.

Rincón, assim, não saía jogando pelo Santos desde o último dia 12 de fevereiro, data da derrota para o Corinthians. A partir desta data, o atleta foi perdendo cada vez mais espaço e chegou ao ponto de nem sequer sair do banco de reservas em certos embates.

Nas vitórias do Peixe sobre Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, o volante teve apenas cerca de 60 minutos dos 270 disputados. Já nos confrontos das quartas e das semis do Paulistão, ele não chegou nem a ser acionado pelo técnico Pedro Caixinha.

Apesar do pouco espaço nos últimos jogos, porém, Rincón foi convocado pela Venezuela para os compromissos da data Fifa contra Equador e Peru. O jogador espera mostrar um bom futebol para voltar a atrair os olhares de Caixinha e, quem sabe, recuperar a vaga entre os titulares do Santos.

Rincón retorna da seleção venezuela após o fim da data Fifa, que se encerra nesta terça-feira. Assim, o jogador deve estar à disposição do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Vasco no dia 30 de março (domingo), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.