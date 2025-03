Após procedimento médico no coração, Ganso vota aos treinos do Fluminense

O meia Paulo Henrique Ganso retornou aos treinos com a camisa do Fluminense neste sábado. O atleta passou por um procedimento médico no coração, onde teve uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada.

O Fluminense não deu maiores informações sobre o caso, mas espera que o meio-campista retorne na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a lesão constatada nos exames da pré-temporada, Ganso está sendo constantemente analisado pelo departamento médico do Fluminense. Essa foi a segunda vez que o mesmo problema o afastou dos gramados.

O meia vai iniciar os trabalhos de forma cautelosa. Apesar de esperar contar com o Ganso na segunda rodada, Mano Menezes não correrá riscos.

A ideia do Fluminense é ter Ganso 100% para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em junho, nos Estados Unidos. O Tricolor Carioca está no Grupo F, com Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (COR) e Mamelodi Sundowns (AFR).