Patrick de Paula faz dois, e Botafogo vence Novorizontino em amistoso

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo venceu de maneira tranquila o amistoso de hoje contra o Novorizontino, no Nilton Santos. Com grande destaque para o volante Patrick de Paula, que fez dois, o Alvinegro venceu por 3 a 1 o time paulista que disputará a Série B. Os outros gols foram marcados por Alexander Barboza, para o Glorioso, e Marlon, para os visitantes.

Santi Rodríguez substituído - Reforço mais recente, o uruguaio Santiago Rodríguez iniciou a partida como titular. O jogador teve uma participação discreta e foi substituído no intervalo.

Estreias nas Séries A e B - O Botafogo estreia na Série A no domingo, dia 30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP). Já o Novorizontino joga a primeira rodada da Série B no dia 5 de abril, contra o Avaí, em Florianópolis (SC).

O jogo

O jogo começou moroso. O Novorizontino estava fechado e o Botafogo tinha dificuldades de encontrar espaços. Aos poucos os paulistas foram se soltando e começaram a ameaçar no ataque. O Alvinegro foi se tornar mais efetivo no fim do primeiro tempo, quando fez dois gols em sequência e tornou a partida mais tranquila.

No segundo tempo o Botafogo seguiu tendo as rédeas da partida e Patrick de Paula continuou explorando uma de suas melhores qualidades: o chute de longa distância. Foi assim que ele fez outro gol que parecia dar tranquilidade ao Alvinegro. No entanto, Marlon fez um golaço diminuindo para o Novorizontino e o jogo ganhou um pouco mais de emoção. O goleiro Raul, que entrou no decorrer pelo Glorioso, foi destaque fazendo grandes defesas que impediram o time paulista de encostar no placar.

Gols

Barboza abre o placar — O Botafogo abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Alex Telles experimentou de fora da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e sobrou para o zagueiro Alexander Barboza, que como um centroavante estava esperto e pegou o rebote empurrando para o fundo do gol.

Patrick de Paula amplia - O Alvinegro ampliou três minutos depois, quando Artur recebeu e rolou para Patrick de Paula, que chutou de primeira, de fora da área, e fez o 2 a 0.

Mais um de Patrick de Paula — O volante estava embalado e fez mais um aos 22 do segundo tempo, após grande jogada de Igor Jesus, que serviu Patrick de Paula e o jogador emendou um chutaço do intermediário.

Golaço do Novorizontino! - O Novorizontino diminuiu com um golaço da intermediária de Marlon, aos 32, no ângulo esquerdo do gol alvinegro.

BOTAFOGO 3 X 1 NOVORIZONTINO

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Amistoso

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Auxiliares: Fábio Ramos França (RJ) e Victor Augusto Camões de Abreu (RJ)

Cartões amarelos: Jair (BOT); Luís Oyama, Patrick Brey (NOV)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Alexander Barboza, aos 38 minutos do primeiro tempo (BOT); Patrick de Paula, aos 41 minutos do primeiro tempo (BOT); Patrick de Paula, aos 22 minutos do segundo tempo (BOT); Marlon, aos 32 minutos do segundo tempo (NOV)

Botafogo: John (Léo Linck) (Raul), Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Bastos (Jair) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Patrick de Paula (Kauan Lindes) e Marlon Freitas (Allan); Artur (Nathan Fernandes), Santi Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus (Rwan Cruz). Técnico: Renato Paiva.

Novorizontino: Airton (Jordi), Dantas (Renato Palm), César Martins (Rafael Donato) e Patrick (Rodrigo Soares); Waguininho (Fábio Matheus), Jean Irmer (Willian Farias), Luís Oyama (Marlon), Matheus Frizzo (Pablo Dyego) e Patrick Brey (Nathan); Robson (Léo Tocantins) e Léo Natel (Igor Formiga). Técnico: Eduardo Baptista.