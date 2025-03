Americano Tate Carew e brasileira Yndiara Asp voam alto nas semifinais do STU Pro Tour, em Porto Alegre

Yndiara Asp foi uma das representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na estreia do skate no maior evento esportivo do mundo. Tate Carew foi um dos skatistas dos Estados Unidos em Paris-2024. Neste sábado, em Porto Alegre, os dois foram os destaques das semifinais da modalidade Park da primeira etapa do STU Pro Tour.

As três baterias da semifinal masculina foram pesadas. Na primeira, já tinham se classificado Kalani Konig e Pedro Barros, com o campeão mundial Augusto Akio ficando de fora. Na segunda, o jovem Gui Khury foi o primeiro a atingir a casa dos 90 pontos, com a nota 91,38 - o italiano Alessandro Mazzara também avançava. Até chegar à última bateria, que reuniu os amigos Tate Carew e Luigi Cini. A disputa acabou polarizada.

Brigando nota a nota, numa bateria que ainda contava com Luiz Francisco e o português Thomas Augusto, eles protagonizaram um show no bowl gaúcho. No fim, assim como apenas Gui Khury fizera até ali, os dois passaram da casa dos 90, com Tate levando vantagem sobre Luigi: 92,33 contra 91,00.

"Somos amigos há muito tempo. Esse cara anda demais! É muito legal podermos fazer mais uma final juntos, assim como aconteceu em Paris. Conseguimos acertar nossas manobras, avançamos e amanhã tem mais", comentou Luigi. "É demais andar no Brasil, o STU Pro Tour é um evento sensacional, já um dos melhores do mundo, e é sempre muito bom andar com os amigos, como o Luigi. Esperamos repetir esse desempenho na final", devolveu Tate.

Yndiara Asp, uma das representantes do Brasil na Olimpíada de Tóquio, fez a maior nota da semifinal depois de uma primeira fase não tão boa assim na véspera. Ela admite que precisava melhorar, fazer um algo a mais. Segundo ela, faltava coragem para encarar um dos obstáculos da pista. Venceu esse medo, colocou a temida manobra na sua linha, o que afirma ter sido um grande diferencial para que atingisse a nota 86,00.

"Sou nascida e criada em Florianópolis, mas meus pais e toda a minha família são daqui. Meu pai é de Porto Alegre e minha mãe é de Santa Cruz do Sul. Meu avô, também de Santa Cruz, foi um dos primeiros a me incentivar a andar de skate. Até me dava a mão para eu dropar numa pista na esquina da casa dele. Então, é sempre um prazer estar aqui. Amanhã, na final, começa tudo do zero e tudo pode acontecer. Todas vão melhorar suas voltas acrescentando novas manobras", declarou Ynd.

Vini Sardi é campeão do Paraskate Park do STU Pro Tour

Quem abriu a temporada do Paraskate com título foi Vini Sardi, que também é presidente da Associação Brasileira de Paraskate. Na modalidade Park, apenas seis atletas estiveram na disputa. No fim, com uma nota acima dos 90 após as três voltas a que cada um tinha direito, o que no skate e no surfe chamam de "Nine Club", ele vibrou ao atingir a maior marca da sua carreira.

"Nunca tinha feito uma nota tão alta. Tirei um 91,33, a maior nota da minha vida. Estou muito feliz. Mas me dediquei bastante. Cheguei na terça-feira e treinei todos os dias. Basta trabalhar que o resultado vem. Ganhar a primeira etapa de uma nova liga mundial, e realizada pelo STU, me dá um impulso ainda maior para as próximas. E fico a cada dia com mais vontade de andar de skate. Nossa expectativa é trazer mais nomes, internacionais também. Nesta não conseguimos por conta de tempo. A intenção é globalizar cada vez mais o Paraskate", disse.

SEMIFINAL - RESULTADO PARK MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

Bateria 1

1º - Kalani Konig (BRA) - 88,00 (classificado)

2º - Pedro Barros (BRA) - 86,77 (classificado)

3º - Augusto Akio (BRA) - 85,33

4º - Matheus Guerreiro (BRA) - 78,63

Bateria 2

1º - Gui Khury (BRA) - 91,38 (classificado)

2º - Alessandro Mazzara (ITA) - 88,83 (classificado)

3º - Gavin Bottger (EUA) - 77,67

4º - Hampus Winberg (SUE) - 11,67

Bateria 3

1º - Tate Carew (EUA) - 92,33 (classificado)

2º - Luigi Cini (BRA) - 91,00 (classificado)

3º - Thomas Augusto (POR) - 84,50

4º - Luiz Francisco (BRA) - 50,67

???????????????????????????-

SEMIFINAL - RESULTADO PARK FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

Bateria 1

1º - Yndiara Asp (BRA) - 86,00 (classificada)

2º - Naia Laso (ESP) - 83,93 (classificada)

3º - Lilly Erickson (EUA) - 81,50

4º - Lola Tambling (GBR) - 72,71

Bateria 2

1º - Mizuho Hasegawa (JAP) - 81,33 (classificada)

2º - Fernanda Tonissi (BRA) - 77,80 (classificada)

3º - Lily Strachan (GBR) - 77,15

4º - Madeleine Larcheron (FRA) - 75,50

Bateria 3

1º - Dora Varella (BRA) - 81,44 (classificada)

2º - Raicca Ventura (BRA) - 80,00 (classificada)

3º - Isadora Pacheco (BRA) - 78,00

4º - Sofia Godoy (BRA) - 74,11

???????????????????????????-

RESULTADO FINAL - PARASKATE PARK

1º - Vini Sardi - 91,33

2º - Felipe Nunes - 87,58

3º - Ítalo Romano - 82,17

4º - David Soares - 79,00

5º - Jota Ribeiro - 73,67

6º - Tony Alves - 68,33