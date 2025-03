Algoz do Athletico busca recomeço após brilhar com Rodrygo no Santos

Matheus Moraes, algoz do Athletico no Campeonato Paranaense, brilhava na base do Santos com Rodrygo.

O que aconteceu

Moraes, aos 24 anos, foi destaque do Maringá na semifinal do Paranaense contra o Athletico, na última quarta-feira. Ele marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 e enfrentará o Operário na decisão estadual.

O meia-atacante tenta recuperar o destaque no cenário nacional após pintar como "novo raio" ao lado de Rodrygo.

Moraes passou por várias cirurgias no joelho e não conseguiu emplacar. Do Santos, ele foi para o Maringá, seguiu para Londrina e voltou para o Maringá.

Neste ano, são sete gols em 16 jogos. Ele mostra estar recuperado fisicamente, apesar da cautela do clube e de quem trabalha com o jogador.

Na base do Santos, antes dos problemas no joelho, ele era comparado a Rodrygo. Muitos entendiam que ele seria o próximo grande craque entre os Meninos da Vila.

Moraes era bem avaliado por técnicos como Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira, mas o jovem nunca se firmou no elenco profissional do Santos e acabou saindo. Agora, ele volta a se destacar.

O contrato no Maringá vai até dezembro de 2026. As boas atuações no Campeonato Paranaense e Copa do Brasil renderam sondagens de clubes maiores no cenário nacional.