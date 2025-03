Alexia Burguesinha finaliza Molly McCann no 1º round em sua estreia no UFC

A brasileira Alexia "Burguesinha" fez uma estreia de gala contra Molly McCann no UFC Londres neste sábado (22). Recém-chegada ao maior evento de MMA do mundo, ela não tomou conhecimento da rival dona da casa e venceu por finalização ainda no primeiro round.

Conhecida pelo apelido carismático, Burguesinha aceitou o desafio com pouco mais de uma semana de antecedência. Mas, mesmo com o curto tempo de preparação, dominou o combate desde o início e alcançou a décima vitória consecutiva em sua carreira no MMA profissional.

Por outro lado, a inglesa anunciou a aposentadoria logo após a derrota - a segunda consecutiva no evento. De acordo com a atleta, seu desempenho já não condiz com o nível competitivo do maior evento de lutas do mundo. McCann também aproveitou a ocasião para pedir que seja nomeada embaixadora do UFC na Europa.

A luta

Nos primeiros momentos do combate, Alexia Burguesinha conectou os golpes mais contundentes. Um cruzado de direita atingiu McCann em cheio e mudou o ritmo da disputa. Ao perceber que a adversária estava abalada, Thainara levou a luta para o chão e manteve o controle até o fim.

Uma vez por cima, a brasileira investiu em seguidas tentativas de finalização, forçando a cervical da oponente, que se defendeu como pôde. A seguir, Burguesinha conseguiu passar a guarda e dominar as costas da inglesa, que acabou dando os três tapinhas em sinal de desistência após sofrer um justo estrangulamento.

Confira os resultados do UFC Londres

Alexia Burguesinha finalizou Molly McCann no 1º round;

Chris Duncan finalizou Jordan Vucenic no 2º round;

Nathaniel Wood venceu Morgan Charriere por decisão unânime;

Chris Padilla venceu Jai Hebert por decisâo dividida;

Loner'er Kavanagh venceu Felipe "Detona" por decisão unânime;

Marcin Tybura venceu o inglês Mick Parkin por decisão unânime;

Christian Leroy Duncan venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime;

Shauna Bannon finalizou Puja Tomar no 1º round;

Caolan Loughran venceu Nathan Fletcher por decisão dividida;

Kauê Fernandes venceu Guram Kutateladze por decisão unânime.