Alexia 'Burguesinha' fatura 50 mil dólares pelo bônus de performance no UFC Londres

Alexia 'Burguesinha' entrou para o grupo seleto de lutadores que conquistaram o bônus de performance da noite neste sábado (22), no UFC Londres - evento realizado no ginásio 'O2 Arena'. A brasileira embolsou 50 mil dólares (cerca de R$ 285 mil) após finalizar a veterana Molly McCann no 1º round, em duelo que marcou a sua estreia na oarganização. Além da atleta, Kevin Holland, Shauna Bannon e Sean Brady também foram contemplados com o prêmio.

O grande vencedor da noite foi o norte-americano Sean Brady, que superou Leon Edwards na luta principal e passou a figurar como um dos possíveis desafiantes ao título da divisão dos meio-médios (77 kg). A categoria terá o seu futuro definido no próximo dia 10 de maio, no Canadá, quando o campeão Belal Muhammad defende seu posto contra Jack Della Maddalena.

Vale lembrar que Kevin Holland foi o único atleta deste evento a conquistar o bônus após uma vitória por pontos. Ele superou Gunnar Nelson por decisão unânime, enquanto que Shauna Bannon completou a lista ao finalizar, no card preliminar, Puja Tomar.

Próximo evento

Com o card de Londres encerrado, o Ultimate retorna suas atividades no próximo sábado (29), com o UFC México. A luta principal será entre Brandon Moreno e Steve Erceg. O evento contará com a presença dos brasileiros Saimon Oliveira, Melqueziel Costa, Julia Polastri e Gabriel Miranda.

