Homem morre após levar descarga elétrica antes do treino da seleção

Um homem de 32 anos morreu após levar um choque no Mané Garrincha, antes do treino de hoje da seleção brasileira. A confirmação da morte foi dada pelo Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Segundo a administração do estádio, tratava-se de um prestador de serviço que estava em uma área alugada da arena, fazendo a montagem de estruturas para um evento.

O prestador era o técnico de som Renato Pena do Carmo.

O socorro chegou ao local por volta das 16h30 — o treino do Brasil inicialmente estava marcado para as 17h, mas foi atrasado em cerca de 1h.

De acordo com os bombeiros, a equipe que atendeu ao chamado da emergência deparou-se com o homem "ao solo, inconsciente, após sofrer uma descarga elétrica".

Ao ser avaliado pelos socorristas, ficou constatado que se encontrava em parada cardiorrespiratória. Mas a tentativa de reanimação, que durou cerca de 1h, foi em vão.

"Não sabemos em quais circunstâncias aconteceu o acidente", disseram também os bombeiros.

Nota da Arena 360

A Arena 360 lamenta profundamente a confirmação do óbito de Renato Pena do Carmo (32), prestador de serviço que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento em espaço alugado no estádio e sofreu um acidente neste sábado (22). A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar.

Treino pensando na Argentina

O treino da seleção foi a primeira atividade em campo após a vitória apertada sobre a Colômbia, na quinta-feira, também em Brasília.

A ideia é começar a desenhar o time para encarar a Argentina, terça-feira, em Buenos Aires.

Os quatro jogadores convocados depois do jogo fizeram a primeira participação com o grupo. Beraldo, Weverton, João Gomes e Ederson foram chamados após os cortes de Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães (suspensos), Gerson (com dor na coxa) e Alisson (protocolo de concussão).

Ou seja, Dorival já parte para o jogo com a Argentina com pelo menos quatro modificações. Bento, no gol, e André, no meio-campo, são nomes certos como substitutos.

Na parte que foi aberta à imprensa, Dorival não deu pistas sobre como vai montar a escalação.

Autor do gol da vitória sobre a Colômbia, Vini Jr. foi preservado e fez uma rotina diferente dos demais: um treino mais leve, correndo em volta do campo.