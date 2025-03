Acidente impressionante assusta na Porsche Cup, deixa carro destruído, mas piloto sai ileso

O treino classificatório da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil deste sábado ficou marcado por um acidente impressionante. O empresário Heverton Cardoso, que pilotava o carro, passou direto em uma curva e se chocou com uma zebra que fez o veículo capotar seguidas vezes.

As imagens do ocorrido assustaram, uma vez que o teto do carro bateu solo algumas vezes. Cardoso, que compete na subdivisão Rookie, de novatos, foi atendido pela equipe médica presente do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, sem ferimentos.

Ao deixar o veículo, Cardoso apresentou um pouco de desequilíbrio diante do ocorrido na pista e caminhou com o amparo dos médicos. O carro ficou destruído.

A pole position na Rookie ficou com Claudio Reina, o mais rápido na pista com o tempo de 1min31s526, 0s066 à frente de Daniel Neumann. Ele avançou ao Q2 e vai largar em décimo na prova, ainda neste sábado. Leonardo Herrmann fechou a última sessão do qualificatório em 1min29s974 e sairá na pole position.